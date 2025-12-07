Vdova po skladateľovi Svobodovi: Aj ona podľahla chudnutiu... FOTO Stráca sa pred očami!

PRAHA - Vendula Pizingerová, vdova po skladateľovi Karlovi Svobodovi, sa objavila na spoločenskom podujatí v elegantnom outfite a okamžite pritiahla pozornosť prítomných. Okrem štýlového vzhľadu si mnohí všimli aj jej citeľne štíhlejšiu postavu.
Vdova po známom skladateľovi Karlovi Svobodovi, Vendula Pizingerová, v poslednom období prešla výraznou a pre mnohých prekvapivou zmenou. Na vianočný večierok v Prahe dorazila v elegantne zladenom hnedastom outfite, ktorý na prvý pohľad zaujal svojím vkusným a decentným prevedením.
Vdova po skladateľovi Svobodovi: Pred 25 rokmi prišla o dcéru (†4) a... TOTO je zvláštne!
Zvolila si midi koženú sukňu, jemný top v podobnom tóne a outfit doplnila luxusnou kabelkou. Jej look bol upravený, no pritom nenútený – pôsobila prirodzene, upravene a veľmi žensky. Vendula pôsobila spokojne a ochotne pózovala prítomným fotografom. Pozorným očiam neuniklo však ani to, že Vendula výrazne schudla.
Zmena postavy sa odrazila najmä na jej črtách tváre a na štíhlych rukách. Nie je jedinou celebritou, ktorá aktuálne podľahla trendu chudnutia. Výrazne schudla napríklad aj Iveta Malachovská, dramaturgička Gabriela Ruman či markizácka hviezdička Beáta Bejba Rusnáková.