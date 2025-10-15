Známy herec (41) radikálne CHUDNE: Zhodil už 90 kíl a nekončí... Aha, na tú ZMENU!

LOS ANGELES - Herec Quinton Aaron, známy z filmu The Blind Side (Zrodenie šampióna), prežíva obrovskú životnú premenu! Po rokoch boja s kilami navyše sa mu podarilo niečo, čo by mnohí považovali za nemožné – zhodil až 200 libier (90 kilogramov)!
Herec svoju cestu za zdravším telom mapuje na sociálnej sieti Instagram, no aktuálne o nej prehovoril aj pre magazín TMZ. „V najťažšom období som vážil 575 libier (cca 260 kg). Dnes mám 370 (asi 168 kg),“ prezradil pre spomínaný portál. A prekvapivo, všetko zvládol bez populárneho lieku Ozempic. Quinton vysvetlil, že liek síce krátko skúšal pred rokom kvôli cukrovke, no musel ho vysadiť pre alergickú reakciu.
Tak v čom spočíva jeho tajomstvo? „Držím prerušovaný pôst – a odkedy som sa oženil, mám veľa kardio aktivít v spálni,“ priznal s úsmevom. Ale nielen „spálňové kardio“ mu pomohlo. Jeho manželka Margarita, s ktorou sa zosobášil v decembri 2024, sa podľa neho stala jeho najväčšou oporou. „Po psychickej, fyzickej aj emocionálnej stránke je mojou dôverníčkou a útočiskom počas búrok,“ hovorí Quinton. „Verím, že keď mi ju Boh poslal do života, požehnal ma jedným zo svojich anjelov. Pomohla mi prekonať depresiu a oveľa viac.“
Manželka síce tvrdí, že na jeho premene má len „päťpercentný podiel“, no Quinton si myslí, že jej zásluhy sú oveľa väčšie. Pred svadbou sa herec trápil – po smrti svojej mamy v roku 2008 sa stal „depresívnym jedákom“. Práve Margarita, ktorú spoznal na TikToku, mu pomohla dostať sa späť na nohy. A herec ešte nekončí – prezradil, že chce zhodiť ďalších 20 libier (asi 9 kilogramov).
