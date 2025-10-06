SMRŤ syna Tiny Turner († 83): Zomrel deň po svojich 67. narodeninách!

LOS ANGELES - Svet hudby zasiahla ďalšia smutná správa. Ike Turner Jr., syn legendárnej speváčky Tiny Turner a jej bývalého manžela Ika Turnera, zomrel len deň po svojich 67. narodeninách. Informáciu potvrdil portál Page Six.
Tragickú správu oznámila Tinina neter Jacqueline Bullock, ktorá na sociálnych sieťach zverejnila dojímavé vyhlásenie. „S veľkým zármutkom oznamujeme úmrtie môjho bratranca, Ika Turnera Jr.,” napísala. „‘Junior’ pre mňa nebol len bratrancom, ale skôr bratom, pretože sme vyrastali v tom istom známom dome. Mal obrovský talent – neexistoval hudobný nástroj, ktorý by nechcel ovládať. Spočiatku ho fascinovali bicie, ale moja teta, jeho mama Tina, mu vždy prikazovala, aby po každom cvičení rozložil celú súpravu. Tak sa nakoniec zamiloval do klávesov,“ spomína Bullock.
Ike Jr. neskôr pomáhal viesť Bolic Sound Studios, ktoré založil jeho otec. Ako hudobník a zvukový inžinier sa presadil aj sám a v roku 2007 dokonca získal cenu Grammy za najlepší tradičný bluesový album “Risin’ With The Blues”, ktorý nahral jeho otec. Podľa portálu TMZ zomrel Ike Jr. na zlyhanie obličiek. Dlhé roky trpel vážnymi srdcovými problémami a jeho zdravotný stav sa v posledných mesiacoch zhoršoval.
Tina Turner si Ika Jr. aj jeho brata Michaela adoptovala už ako malé deti – pochádzali z predchádzajúceho vzťahu Ika Sr. s Lorraine Taylor. Ike Jr. neskôr pracoval ako Tinin osobný zvukový technik, a to aj po jej rozchode s Ikom. „Tina ma vychovávala od mojich dvoch rokov. Je to jediná mama, ktorú som kedy poznal,“ povedal v roku 2018 pre Daily Mail. Ich vzťah však nebol jednoduchý. Pred Tininou smrťou v máji 2023 sa údajne odcudzili. „Mama si žije svoj život – má nového manžela a žije v Európe. Nechce mať nič spoločné s minulosťou,“ priznal Ike Jr. v rozhovore.
Krátko po tom sa dostal do problémov so zákonom – v júni 2023 ho zatkli za držbu kokaínu a marenie vyšetrovania. V čase, keď Tina Turner zomrela vo veku 83 rokov, bol za mrežami. Jeho otec Ike Turner Sr. zomrel už v roku 2007 na predávkovanie kokaínom. Mal 76 rokov. Rodina Ika Jr. po jeho smrti poďakovala fanúšikom za prejavy sústrasti a požiadala o súkromie v tomto ťažkom období.