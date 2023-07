Prekvapivé ODHALENIE: Nevesta Tiny Turner (†83) túži po dieťati... Spermie dostala ako dar!

Tina Turner (Zdroj: SITA)

„Budem mať Ronnieho dieťa. Teda, ak sa to podarí. Mám 46 rokov, tak uvidíme,” uviedla v rozhovore pre People Afida Turner. Ako prezradila, syn legendárnej Tiny Turner jej daroval svoje zamrazené spermie ako narodeninový darček krátko pred tým, než prehral svoj boj s rakovinou.

Umelé oplodnenie plánuje podstúpiť v blízkej dobe. „Je to stále ťažké, lebo on tu nie je. Ale čo môžem robiť? Takto aspoň budem mať drobca, ktorý bude vyzerať ako Ronnie,” dodala s tým, že za milovaným manželom plače celé dni a noci.

Túto bolesť a smútok umocnila aj smrť jej slávnej svokry Tiny, ktorá odišla na večnosť v máji tohto roka. „Je to pre mňa veľmi náročné. Ľudia vidia len jej pesničky, fotky a hudbu, ale ja prídem domov a od žiaľu kričím mená tých, ktorých som milovala. Tá bolesť nikdy neodíde. Trpím a moje srdce je zranené. Usilujem sa neprísť o rozum,” priznáva Afida. Tá dúfa, že vytúžené dieťatko by jej mohlo do života priniesť aspoň trošku radosti.