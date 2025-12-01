Pikantné SVEDECTVO speváckej legendy: Klebety o penise Franka Sinatru sú PRAVDIVÉ!

NEW YORK - Legendárny spevák Paul Anka sa postaral o poriadny rozruch! V najnovšom rozhovore pre Page Six prezradil, že Frank Sinatra bol vraj veľmi slušne vybavený - a to až tak, že klebety o jeho pýche vraj vôbec nepreháňajú!
Anka spomína, že s Frankom a celou partiou Rat Packu trávili veľa času v Las Vegas - a nevynechali ani spoločné saunovanie. „Bolo to obrovské,“ priznal pre Page Six bez zbytočných omáčok a so smiechom dodal, že mal problém udržať s kolegom očný kontakt.
Klebety o Sinatrovej pýche pritom kolujú roky. Jeho bývalá manželka Ava Garder mala vraj kedysi prehlásiť, že Sinatra síce vážil len niečo cez 50 kíl, ale "10 kíl z toho tvorilo jeho vybavenie." Pravdivosť výroku je otázna, no táto legenda koluje dodnes.
Paul Anka a Frank Sinatra spolu roky spolupracovali - Anka dokonca napísal ikonickú skladbu My Way, ktorá sa stala jedným z najväčších Sinatrovych hitov. Celá táto pikantná spoveď vyšla na povrch pri príležitosti nového dokumentu "Paul Anka: My Way", ktorý vychádza na HBO Max.