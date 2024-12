Z posledného jedla Franka Sinatru vám bude smutno: Krutý vtip osudu! Zabudnite na steak či šampanské

(Zdroj: Profimedia)

Posledným jedlom Franka Sinatru bol údajne toast s grilovaným syrom, ktorý ani nedojedol. Legendárny spevák, známy svojou láskou k cestovinám a steakom, si 14. mája 1998 vo svojom dome v Beverly Hills doprial skromné jedlo, než utrpel smrteľný infarkt. Podľa správ zjedol len polovicu sendviča, než ho previezli do nemocnice Cedars-Sinai, kde o dve hodiny neskôr zomrel. Tento jednoduchý sendvič, ktorý mu pripravila jeho manželka, kontrastoval s jeho povestným chuťovým pôžitkárstvom.

Šéfkuchár Big Nibbles nedávno vytvoril sériu, v ktorej recenzuje posledné jedlá známych osobností. Pri príprave Sinatrovho posledného sendviča ho označil za krutý vtip, vzhľadom na spevákovu vášnivú záľubu v luxusných jedlách. „Sinatra žil vo veľkom – steaky, cestoviny a nekonečný chlast,“ povedal Nibbles, pričom zdôraznil, že Sinatrovo posledné jedlo bolo vzhľadom na jeho životný štýl skutočne neobvyklé. „Žiadne šampanské, žiadny steak. Len polovica krajca chleba a syra,“ uzavrel šéfkuchár.

Napriek svojmu šmrncovnému imidžu a nesmrteľným hitom ako My Way, Fly Me to the Moon či That’s Life, Sinatra viedol búrlivý život. Jeho spis v archívoch FBI mal viac než tisíc strán, dokumentujúcich väzby na mafiu, problémy v kasínach či 16-hodinový pobyt vo väzení. Napriek kontroverziám sa stal jedným z najúspešnejších hudobníkov všetkých čias s odhadovaným predajom 150 miliónov albumov.