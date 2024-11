Hudobný svet zasiahla smutná správa: Zomrel legendárny hudobník a producent Quincy Jones (†91)!

Quincy Jones (Zdroj: SITA)

„Dnes sa musíme s plnými, ale zlomenými srdcami podeliť o správu, že náš otec a brat Quincy Jones zomrel," uviedla vo vyhlásení hudobníkova rodina. „A hoci je to pre našu rodinu neuveriteľná strata, oslavujeme skvelý život, ktorý prežil, a vieme, že už nikdy nebude nikto ako on," dodala.

Quincy Delight Jones Jr. sa narodil v roku 1933 v Chicagu a od detstva hral na trúbku a spieval v gospelovej skupine. Po strednej škole získal štipendium na vyhlásenej Berklee School of Music v Bostone, neskôr študoval kompozíciu v Paríži, kde pracoval aj ako aranžér pre Jacquesa Brela či Charlesa Aznavoura.

Ako producent v oblasti pop music zaznamenal svoj prvý veľký úspech so singlom It's My Party (1963) mladej speváčky Lesley Goreovej. Do popredia sa ale dostal predovšetkým vďaka trom albumom, ktoré produkoval pre speváka Michaela Jacksona - Off The Wall, Thriller a Bad. Thriller (1982), ktorého sa podľa niektorých zdrojov predalo cez 110 miliónov kusov, sa stal komerčne najúspešnejším albumom v dejinách pop-music.

Jones tiež komponoval filmovú hudbu a celkom je podpísaný pod viac ako tridsiatkou snímok, vrátane Kaktusového kvetu režiséra Gena Saksa alebo V žiare noci Normana Jewisona.

