Nepríjemnosti pred koncertom Lindemanna z Rammsteinu: PROTEST!

Vystúpenie sa konalo v stredu večer, polícia správu zverejnila vo štvrtok. Uvádza sa v nej, že demonštrácia prebehla "prevažne bez väčších výtržností", hoci sa vyšetruje niekoľko prípadov poškodenia majetku a ďalšie trestné činy.

„Okrem toho malo počas stretnutia dôjsť k protiústavnému gestu, ktoré sa tiež preveruje," uviedla lipská polícia. Z videí zverejnených na platforme YouTube vyplýva, že feministky a ľavicoví radikáli urážali prichádzajúcich fanúšikov, držali v rukách transparenty a ohovárali speváka.

V lete bolo voči Lindemannovi vznesených niekoľko obvinení zo sexuálneho zneužívania, ku ktorému malo dôjsť počas turné s Rammsteinom. Prokuratúry v Berlíne aj v Litve odvtedy zastavili vyšetrovanie. Lindemann obvinenia poprel.

Lindemann (60) je na sólovom turné, ktoré sa začalo práve v Lipsku, pričom 24. novembra sa predstaví aj fanúšikom v Bratislave. Začiatkom novembra vydal svoj debutový album Zunge. S projektom "Lindemann" má na konte albumy Skills in Pills (2015), F & M (2019) a Live in Moscow (2021). Vydal tiež básnické zbierky Messer (2002), In stillen Nächten (2013) a 100 Gedichte (2020).