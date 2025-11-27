Hviezda Dva a pol chlapa prežíva PEKLO: Výrastky na očiach, vypadávanie zubov a 9 operácií!

LOS ANGELES - Herečka Jenny McCarthy (53) má za sebou mimoriadne náročný rok. V otvorenom rozhovore priznala, že ju zasiahla ťažká infekcia. Tá sa jej stále vracala, spôsobovala jej obrovské bolesti, dokonca aj výrastky na očiach a vypadávanie zubov. Musela podstúpiť 9 operácií!
Hollywoodska hviezda o svojich problémoch prehovorila pre magazín People. „Začalo to jednou infekciou, ktorá sa len zhoršovala, až sa mi na očných buľvách začali objavovať výrastky,“ šokovala herečka. „Zuby mi vypadávali, implantáty vypadávali... Bolo to šialené,“ priznala.
Lekári napokon zistili, že v čeľusti má hlbokú kostnú infekciu. Jenny takmer celý rok fungovala na antibiotikách a bola odkázaná iba na mäkkú stravu. A to nie je všetko - tento rok už podstúpila dokopy 9 operácií úst. Napriek všetkým zdravotným problémom nafotila s manželom Donniem Wahlbergom vianočnú pohladnicu, na ktorej pózuje v červených bikinách. Za extrémne štíhlu postavu však vďačí práve svojmu zdravotnému problému, prakticky totiž nemohla jesť.
„Mala som plné ústa stehov,“ vysvetlila. „A aj po tej fotke som musela absolvovať ďalšie dve operácie,“ uviedla Jenny a priznala, že to bolo psychicky aj fyzicky mimoriadne náročné. „Vždy, keď sme si mysleli, že je po všetkom, infekcia sa vrátila. Bolelo to ako z hororu - opuchnutá čeľusť, neznesiteľná bolesť a do toho tie výrastky na očiach,“ opísala. „Úprimne, ľudia by ma mali trochu ľutovať!“ Aktuálne je však Jenny z najhoršieho vonku a opäť môže poriadne jesť.