Hollywood v smútku: Zomrel známy filmový záporák (†95)!

Ako hercov syn prezradil pre magazín Variety, Henry Silva zomrel v stredu prirodzenou smrťou. Poslednýkrát vydýchol v Motion Picture and Television Country House and Hospital v Kalifornii.

„Naše srdcia sú zlomené kvôli strate nášho drahého priateľa Henryho Silvu, jedného z najkrajších, najláskavejších a najtalentovanejších mužov, akých som mala tú česť volať priateľmi,“ vyjadrila sa na sociálnej sieti Twitter dcéra poslednej žijúcej hviezdy Dannyho jedenástky, Deana Martina.

Henry Silva bol rodákom z New Yorku, ktorý ako tínedžer v 40. rokoch minulého storočia opustil školu, aby mohol navštevovať divadelné krúžky. A to sa mu napokon vyplatilo. Bol prijatý do Actors Studia ako jeden z piatich študentov z viac ako 2500 uchádzačov.

A odvtedy sa mu rozbehla sľubná herecká kariéra, ktorá trvala až do roku 2001, kedy sa rozhodol ísť na dôchodok. Známy je napríklad z filmov A Hatful of Rain, kde stvárnil drogového dílera, či z dvoch najznámejších filmov Franka Sinatru - Dannyho jedenástka a Mandžuský kandidát.