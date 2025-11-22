Šokujúci ROZCHOD prominentného páru: KONIEC lásky po 15 rokoch!

LOS ANGELES - Šok v šoubiznise! Americká speváčka a hviezda reality šou Real Housewives of Atlanta Kandi Burruss oznámila, že sa po takmer 15 rokoch vzťahu a 10 rokoch manželstva rozchádza s manželom Toddom Tuckerom. Správu zverejnila v dojímavom príspevku na sociálnych sieťach.
Kandi priznala, že rozhodnutie padlo až po „veľkom rozmýšľaní a modlitbách“. Podľa jej slov prechádza náročným obdobím, no chce sa sústrediť najmä na svoj vnútorný pokoj, rodičovské povinnosti a láskavé spolurodičovstvo. Herečka a speváčka sa poďakovala fanúšikom za roky podpory a zároveň požiadala o súkromie. Ako však prezradili zdroje pre TMZ, dvojica vraj žila oddelene už niekoľko mesiacov. Neboli v tom žiadne veľké hádky ani škandály – jednoducho sa od seba postupne vzdialili.
V posledných týždňoch si fanúšikovia všimli, že Kandi prestala nosiť svoj svadobný prsteň. Momentálne trávi čas v New Yorku, zatiaľ čo Todd sa stará o deti doma v Atlante. Napriek rozchodu spolu stále denne komunikujú. Kandi a Todd sa spoznali ešte v roku 2011 počas nakrúcania RHOA. O dva roky neskôr prišli zásnuby a v roku 2014 mali svadbu v štýle kultového filmu Coming to America. Pár má spolu dve deti – 9-ročného Acea a malú Blaze, ktorá zajtra oslavuje šieste narodeniny.
Dôvody rozchodu zatiaľ nie sú jasné, no Kandi to má v kariére poriadne nabité. Už o pár týždňov sa objaví v broadwayskom muzikáli & Juliet, ktorý bude bežať do marca. Podľa zdrojov však nevynechá ani jediné predstavenie – napriek tomu, že jej osobný život prechádza veľkou zmenou.