Špekulácie o rozchode zmietli zo stola: Prominentný pár OPÄŤ SPOLU!

NEW YORK – Špekulácie o rozchode môžu ísť bokom! Po dvoch mesiacoch ticha sa Kylie Jenner (28) a Timothée Chalamet (29) ukázali na verejnosti – a vyzerali šťastnejší než kedykoľvek predtým.
Paparazzi ich zachytili v pondelok večer, keď odchádzali z luxusnej reštaurácie The Waverly Inn v New Yorku. Zladení v čiernej koži, držali sa za ruky a pôsobili zamilovane, aj keď sa snažili pred fanúšikmi ukryť. Kylie sa usmievala spod ruky, ktorou si zakrývala tvár – no úsmev ju prezradil.
Dvojica smerovala na afterparty po premiére Chalametovho filmu Marty Supreme v rámci New York Film Festivalu. Kylie dokonca priletela rovno z Paríža, kde sa zúčastnila módnej prehliadky Miu Miu – len aby svojho partnera podporila. Naposledy ich fanúšikovia videli spolu ešte v auguste v Budapešti, kde herec natáča tretiu časť Duny. Vtedy sa šuškalo, že sa vzťah rozpadol – no teraz je jasné, že láska medzi nimi stále prekvitá.
Podľa zdrojov Kylie často lieta za Timothéeho svojím ružovým lietadlom Air Kylie, ktoré ju stálo 73 miliónov dolárov. Pár je spolu od začiatku roka 2023, no svoj vzťah si stráži v súkromí.