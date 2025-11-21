Módny prešľap známej krásky: Oblečená v... Juj, toto je nevhodné!

LONDÝN - Toto príliš nevyšlo! Ashley Roberts (44) je v Británii obľúbenou moderátorkou. Tiež je o nej dobre známe, že sa vyzná v móde. Avšak model, v ktorom sa slávna blondínka nedávno predviedla na charitatívnej akcii nebol tou najlepšou voľbou.
Ashley Roberts je na červenom koberci ako doma. Kedykoľvek sa objaví v spoločnosti je vždy skvele oblečená a zaujímavé outfity často predvádza aj v súkromí. Známa moderátorka patrí medzi ženy, ktoré dbajú o svoju postavičku, a tak si smelo môže dovoliť aj odvážnejšie kúsky.
Jeden taký vytiahla zo svojho šatníka aj pred pád dňami, keď zavítala na akciu s názvom Global´s Make Some Noise. Ashley mala na sebe model, ktorý pozostával z priesvitných látok. Prítomným sa tak naskytol pohľad na jej dokonalé krivky. Avšak keďže išlo o charitatívnu akciu, mnohých jej výber pohoršil. „Toto jej príliš nevyšlo. Je krásna, ale toto je nevhodné,” znejú vybrané z komentárov, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach.
Spomínaná akcia sa zameriava na pomoc rôznych charitatívnych projektov. Vyzbierané prostriedky potom putujú na pomoc pre ľudí v núdzi, rodiny postihnuté domácim násilím, či pre jedincov, ktorí majú problém s prístupom k potravinám. Podujatie svojim vystúpením obzvláštnili napríklad Adam Lambert, Cat Burns, či Craig David. Podľa medializovaych informácií sa počas tohtoročnej výzvy podarilo vyzbierať rekordných 4,8 milióna britských libier.
