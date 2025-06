Slávna speváčka sa toho NEBOJÍ: Pod tričkom žiadna podprsenka a... BRADAVKY v pozore!

Ashley Roberts (Zdroj: Profimedia)

LONDÝN - Britská moderátorka a bývalá speváčka Ashley Roberts opäť ukázala, že sa nebojí módnych výziev. Do ulíc Londýna vyrazila v štýlovom outfite bez podprsenky, čím okamžite upútala pozornosť okoloidúcich.

Bývalá členka skupiny The Pussycat Dolls a dnes už známa britská moderátorka Ashley Roberts sa opäť predviedla ako módna ikona, ktorá sa nebojí vystúpiť z davu. Počas svojej rannej cesty do rádia Heart v centre Londýna, kde každodenne moderuje populárnu rannú reláciu, zaujala okoloidúcich svojím výrazným a sebavedomým outfitom. Ashley zvolila elegantnú kombináciu – štýlové hnedé sako a minisukňu, ktoré jej dodali profesionálny, no zároveň svieži vzhľad.

Celý model doplnila béžovým úpletovým rolákom, pod ktorý si však nezobrala podprsenku. Spod trička jej tak vykúkali bradavky v pozore! V jej prípade ide o jasný dôkaz, že vie kombinovať eleganciu s provokatívnosťou, a to bez toho, aby pôsobila vulgárne. V minulosti už viackrát ukázala, že jej štýl je originálny, nezameniteľný a často inšpiratívny pre mnohé ženy, ktoré si chcú dovoliť viac slobody vo svojom obliekaní.

Ashley Roberts (Zdroj: Profimedia)