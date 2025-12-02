Hudobný svet v SMÚTKU: Zomrela vychádzajúca hviezda... Raper mal iba 26 rokov!

LOS ANGELES - Vo veku len 26 rokov zomrel americký raper Poorstacy, ktorý sa preslávil moderným mixom punku, emo rapu a metalových prvkov. Mladý umelec, vlastným menom Carlito Milfort, podľa zahraničných médií utrpel v hoteli "zdravotnú pohotovosť" a v rýchlo bol prevezený do nemocnice, no už mu nedokázali pomôcť. Príčina smrti je predmetom vyšetrovania!
Podľa pracovníka hotela v Boca Raton na Floride, kde bol ubytovaný už desať dní, prišiel Poorstavy spolu so ženou a malým dieťaťom. Správa o jeho smrti šokovala nielen fanúšikov, ale aj kolegov z brandže.
Raper sa preslávil svojím netradičným spojením rapu, punku a heavy metalu. V relatívne krátkej kariére stihol zaujať a vybudovať si silnú fanúšikovskú základňu. O veľkú časť jeho úspechu sa pričinila aj spolupráca s bubeníkom Blink-182 Travisom Barkerom - dvojica nahrala spolu tri skladby, vrátane hitu Choose Life z roku 2020, ktorý sa objavil na Poorstacyho najpredávanejšom albume The Breakfast Club.
Neskôr vydal aj druhý album Party at the Cemetery a jeho posledná skladba Nothing belongs to you vyšla len v júli. Predtým vystupoval pod viacerými pseudonymami, napríklad Lito Xantanta, Vizion či Scarybrats. Objavil sa dokonca na soundtracku nominovanom na Grammy k filmu Bill & The Face the Music s Keanu Reevesom.