Z rúk sekty Lev Tahor v Kolumbii zachránili 17 detí

BOGOTA - Kolumbijské úrady v nedeľu oznámili, že zachránili 17 maloletých osôb z rúk členov ultraortodoxnej židovskej sekty Lev Tahor, ktorú orgány vo viacerých krajinách vyšetrujú pre podozrenie zo sexuálneho zneužívania detí. Informuje o tom agentúra AFP.
„Zachránili sme 17 chlapcov, dievčat a tínedžerov,“ uviedla kolumbijská imigračná služba na platforme X. „V súvislosti s trestnými činmi proti maloletým spojenými s touto skupinou boli vydané medzinárodné výstrahy,“ dodala. V príspevku zverejnila aj fotky niekoľkých detí, ktorých tváre boli rozmazané alebo zakryté.
Razia a podozrenie z únosu
Podľa polície sa razia uskutočnila v sobotu. Deti majú rôzne národnosti, vrátane americkej a guatemalskej. Po záchrannej akcii ich previezli do vládneho centra. „Existujú náznaky, že niektoré z nich mohli byť unesené, čo naznačuje scenár prípadného obchodovania s ľuďmi pod rúškom náboženskej činnosti,“ uvádza sa v policajnej správe.
Lev Tahor (hebrejsky Čisté srde) je ultraortodoxná skupina s extrémnym výkladom judaizmu. Vznikla v roku 1988 a izraelský súd ju neskôr označil ako „nebezpečnú sektu“.
Jej zakladateľ Šlomo Helbrans ušiel z Izraela do Kanady pre obvinenia zo sexuálneho zneužívania. Vinu popiera a Izrael obvinil z prenasledovania pre svoje antisionistické názory. Po konflikte s kanadskými úradmi sa skupina presunula do Mexika a Guatemaly. Má približne 350 členov a väčšina židovských komunít sa od tohto kultu dištancuje.
Prísne pravidlá a životný štýl
Jej kritici ju považujú za „židovský Taliban“. Skupina sa údajne vyhýba moderným technológiám a vyžaduje, aby jej členky už od detstva nosili čierne rúcha, ktoré zakrývajú celé telo. Veľká pozornosť sa venuje dlhotrvajúcim modlitbám a dodržiavajú sa veľmi prísne stravovacie kóšer obmedzenia.