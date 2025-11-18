DRÁMA u slávneho rapera: Do domu vtrhli ozbrojení útočníci... Jeho mama prežila chvíle hrôzy!

FLORIDA – V dome kontroverzného rapera Tekashiho 6ix9ina sa odohrala poriadna dráma. Do jeho rezidencie v nedeľu večer vtrhli štyria ozbrojení muži, ktorí údajne hľadali hotovosť a kľúče od auta. Najhoršie na tom je, že počas zásahu držali jeho 60-ročnú mamu proti jej vôli.
Podľa informácií TMZ bola rapperova mama v dome sama, keď ju zrazu prepadli maskovaní útočníci so zbraňami v rukách. V tom čase tam Tekashi nebol – práve vysielal livestream s influencerom Jackom Dohertym. Ten bol mimochodom len deň predtým zadržaný za držanie drog a ďalšie prehrešky.
Úrad šerifa v Palm Beach potvrdil, že dostali hlásenie o prebiehajúcej lúpeži. Keď prišli na miesto, ľudia nachádzajúci sa vo vnútri uviedli, že štyria ozbrojení muži vtrhli dnu a donútili rapperovu mamu zostať vonku, kým prehľadávali celý dom. Útočníci žiadali peniaze a kľúče od auta.
Policajti prehľadali nehnuteľnosť aj s pomocou služobného psa, no páchateľov nenašli. Podľa šerifa je možné, že z miesta utiekli autom ešte pred príchodom hliadky. Momentálne prebieha vyšetrovanie a polícia sa snaží zistiť totožnosť ozbrojencov.