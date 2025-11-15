STRACH Ariany Grande: Muž preskočil zábrany a vrhol za na ňu... Kolegyňa zakročila ako superhrdinka!

SINGAPUR - Na premiére pokračovania muzikálu Čarodejnice v Singapure došlo k poriadne nepríjemnému incidentu. Speváčka Ariana Grande (32) sa ocitla tvárou v tvár dotieravému mužovi, ktorý preskočil zabezpečenie a pred očami všetkých sa na ňu vrhol. Drobná hviezda bola evidentne otrasená – jej kamarátka a herečka Cynthia Erivo (38) okamžite zasiahla!
Ariana kráčala po červenom koberci, keď zrazu spoza zábran vybehol muž a bez váhania ju objal. Až neskôr sa ukázalo, že nešlo o náhodného fanúšika, ale o notorického narušiteľa podujatí Johna Wena, známeho aj ako Pyjama Man. Ide o influencera, ktorý je posadnutý tým, aby sa predral čo najbližšie ku celebritám – a ideálne tak, aby ho následne musela vyviesť ochranka.
Wen má „kariéru“ plnú podobných incidentov: vkráda sa do zákulisia, skáče na pódia, narúša športové udalosti či behá polonahý po štadiónoch. Podobne vbehol na pódium počas koncertu Katy Perry či The Weeknda, a počas olympijského behu v Paríži dokonca spôsobil meškanie štartu, keď jednoducho vletel na trať. Svoje výstrelky s hrdosťou zverejňuje online, nazýva sa „najnenávidenejším trollom“ a dokonca si od fanúšikov pýta peniaze cez GoFundMe.
Tentoraz si však vybral zlú obeť. Ariana, ktorá má za sebou traumu z bombového útoku na svojom koncerte v Manchestri v roku 2017, bola pochopiteľne vydesená a viditeľne sa triasla. O to viac vynikla odvaha Cynthie Erivo, ktorá sa okamžite vrhla na pomoc. Keď videla muža bežať smerom k nim, pohotovo pristúpila k Arianinej strane a snažila sa výtržníka od nej odtrhnúť. Ochranka ho napokon zvalila na zem. Video incidentu sa bleskovo rozšírilo internetom.
Ďalšie zábery ukazujú speváčku otrasenú, ako sa trasie, zatiaľ čo ju Cynthia objíma a snaží sa upokojiť. Fanúšikovia sú zhrození a na sociálnych sieťach volajú po výrazne prísnejších bezpečnostných opatreniach na podobných akciách. A po tomto incidente s nimi len ťažko možno nesúhlasiť.