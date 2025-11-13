Hviezda seriálu Kutil Tim v problémoch: Fyzické NAPADNUTIE priateľky... Súd rozhodol rázne!

LOS ANGELES - Zachery Ty Bryan (44), ktorého si fanúšikovia pamätajú ako roztomilého syna zo seriálu Kutil Tim, má ďalší poriadny škandál. Jeho bývalá priateľka od súdu získala až päťročný zákaz priblíženia. Dôvod? Herec ju mal opakovane fyzicky napádať a dokonca sa jej vyhrážať smrťou.
Podľa súdnych dokumentov herec údajne 3. júla svoju partnerku udrel päsťou do spánku, a to po tom, ako ho vraj iba „hravo uhryzla do bradavky“. Žena sa následne obrátila na políciu. Niekoľko dní nato mala dvojica ďalšiu ostrú hádku. Počas nej sa mala žena báť o svoj život – Bryan jej mal povedať: „Drž tú zas*anú hubu, alebo ťa umlčím.“
Aby toho nebolo málo, počas incidentu mal zobrať ich psa, zamknúť sa s ním v izbe a tak silno búchať do dverí, že vyleteli z rámu. V krátkom, trojmesačnom vzťahu však podľa ženy nešlo o prvé znepokojujúce správanie. Herec mal psa dokonca postriekať bielidlom do tváre. Zacheryho zástupcov sa médiám nepodarilo zastihnúť, no nejde o jeho prvý problém s násilím.
Herec má za sebou viacero incidentov s bývalými partnerkami. V roku 2020 bol zatknutý za škrtenie svojej snúbenice. Hoci čelil dvom závažným obvineniam a šiestim priestupkom, neskôr tvrdil, že situácia bola „zveličená“. Priznal sa len k dvom priestupkom.
Ani tento rok nezačal pre Bryana dobre. V januári skončil v putách opäť, tentoraz za domáce násilie druhého stupňa, keď mal ženu niekoľkokrát udrieť a vyhrážať sa jej smrťou. Prípad stále nie je uzavretý. Polícia vtedy zverejnila aj jeho fotografiu z väzby – herec na nej pôsobí neupravene, s viditeľnými škrabancami a červenými stopami na tvári.
