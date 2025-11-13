Žena slávneho herca ohúrila na premiére: Pozrite, vyzerala fantasticky!

LOS ANGELES - Slávny herec a komik Eddie Murphy (64) má svoj vlastný dokument. Práve včera sa konala slávnostná premiéra filmu Being Eddie, na ktorej nechýbala jeho atraktívna partnerka Paige Butcher (46). Aha, ako jej to svedčalo!
Už v týchto dňoch môžete na Netflixe sledovať nový dokumentárny film, ktorý zaujme nielen fanúšikov Eddieho Murphy. Počin s názvom Being Eddie režíroval Agnus Wall, ktorý v rozhovoroch zdôraznil, že ide o veľmi osobné spracovanie hercovho života od čias teenagera až po život celebrity.
Murphy napríklad v dokumente hovorí, že ako dieťa mavál príznaky obsedantno-kompulzívnej poruchy a opakovane zvykol kontrolovať sporák a plyn. Zaspomína si aj na svoje pocity, keď ako 19-ročný prvýkrát vystúpil v populárnej šou Saturday Night Live, či na účinkovanie v prelomových filmoch (Policajt v Beverly Hills, Zamilovaný profesor, či napríklad Dr. Dolittle).
Podľa prvotných recenzií, niektorým divákom chýbala hĺbka. Avšak tvorcovia sľubujú množstvo archívnych materiálov a zaujímavé výpovede iných komikov. Niektorí z nich prišli Eddieho podporiť aj na slávnostnú premiéru filmu.
Tam však rozhodne najväčšou hviezdou bola Eddieho partnerka Paige. Blondínka je krásna žena a na túto výnimočnú príležitosť zvolila ozaj vydarený outfit. Zaujímavo strihané šaty bielej farby dokonale zvýraznili jej sexepíl. Vyzerala božsky, čo poviete?
