Vážne zdravotné problémy herca Hrušínského (79): BOJ S RAKOVINOU... Nádor pľúc a obličiek!

PRAHA - Pred mesiacom české médiá obletela informácia o náhlej hospitalizácii českého herca Rudolfa Hrušínského ml. (79). Pomoc musel vyhľadať po tom, čo mu skolabovali pľúca. Šesť dní tak musel byť napojený na kyslík... A aktuálne umelec priznal boj s rakovinou. Národ má na pľúcach aj obličkách!
Rýchly PREVOZ do nemocnice... Herec Hrušinský vo VÁŽNOM stave: SKOLABOVALI mu pľúca!
Rudolf Hrušínský ml. pred mesiacom vystrašil českú verejnosť, keď média obletela informácia o jeho náhlej hospitalizácii. Dôvodom bol kolaps pľúc, kvôli ktorému musel byť šesť dní napojený na kyslík. Záchranka ho odviezla priamo z jeho domu v Karlíku pri Prahe do Fakultnej Thomayerovej nemocnice v Krči. „Mal veľkú dýchavičnosť. Pán Hrušínský nemohol dýchať a podľa našich informácií mal aj horúčku, ktorú mu zrážali,“ prezradili pacienti z pľúcneho oddelenia.
No teraz umelec odhalil oveľa väčšie zdravotné problémy, ktoré ho v uplynulom období trápili. Celé roky ich tajil aj pred svojim blízkych okolím. „Pred dvomi rokmi mi našli nádor na pľúci. Už neviem, či na ľavom alebo pravom, ale bola to rakovina. Liečili ma v Ostrave gama nožom. Každý deň som chodil na tie paprsky, asi päť dní, a nádor zmizol!“ odhalil Blesku.
Dlho si však od zákernej choroby neoddýchol. Udrela totiž opäť - tento rok v máji. „Tentokrát na obličke. V IKEM mi ho ale geniálne nejak vypálili a je to snáď vraj dobré,“ verí Hrušínský. „Chodím samozrejme stále na kontroly, pozorujú ma,“ dodal. Prajeme veľa zdravia!