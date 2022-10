Český herec so slávnym otcom: Zmeň si meno, inak...!

PRAHA - Patrí k hereckému klanu a je niekoľkým Rudolfom v poradí. Počas života jeho otca sa divákom zapísal do povedomia ako Rudolf Hrušínský mladší. Slávne meno mu však prinieslo aj komplikácie.

Rudolf Hrušínský ml. sa narodil 5. októbra 1946 v Prahe v rodine známeho českého herca Rudolfa Hrušínského staršieho. Zároveň je starším bratom rovnako známeho herca Jana Hrušínského a otec známeho Rudolfa Hrušínského najmladšieho. Je jedným z pokračovateľov slávnych hereckých rodov.

Po ukončení základnej školy študoval na Štátnom konzervatóriu v Prahe hru na akordeón a klavír, v pomaturitnom ročníku prešiel na Divadelnú fakultu Akadémie múzických umení (DAMU) v Prahe, ktorú absolvoval v roku 1974.

Potom vystupoval v pražskom divadielku Ateliér a od roku 1978 dvadsať sezón hral v divadle Činoherní klub v Prahe. Neskôr hral predovšetkým v Divadle Bez zábradlí.

No práve pri hľadaní divadelného angažmánu na začiatku kariéry mu slávne meno robilo problémy. Český Blesk mu kedysi položil otázku, či mu známe meno nebolo na príťaž. „Výrazne som si to začal uvedomovať, až keď som absolvoval divadelnú fakultu a zháňal angažmán. A v divadlách mi prácu ponúkali len za podmienky, že sa premenujem. To bolo v čase, keď otec nesmel robiť vôbec nič,” prezradil umelec.

Galéria fotiek (3) Jiří Zahajský, Rudolf Hrušínský a Rudolf Hrušínský ml.

Zdroj: Bontonfilm

Hrušínský spolupracuje s rozhlasom a dabingom. Patrí k úspešným televíznym a filmovým hercom. Objavil sa okrem iného vo filmoch Signum laudis (1980), Postřižiny (1980), Jára Cimrman ležící, spící (1983), Slavnosti sněženek (1983), Rozpuštěný a vypuštěný (1984), Vesničko má středisková (1985), Dobří holubi se vracejí (1988), Obecná škola (1991), Černí baroni (1992), Akumulátor 1 (1994), Knoflíkáři (1997), Obsluhoval jsem anglického krále (2006).

Hral v seriáloch ako napríklad Cirkus Humberto, Dobrodružství kriminalistiky, Zdivočelá země, Hospoda, Duch český a Ulice.

Rudolf Hrušinský mladší je ženatý, má tri deti a jeho najstarší syn Rudolf je tiež herec. Je aj vášnivý rybár, rád hrá tenis a rád maľuje V roku 1997 získal Rudolf Hrušínský mladší za film Knoflíkáři českú filmovú cenu Český lev za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe.