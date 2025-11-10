Syn slávneho herca kvôli drogám takmer zomrel: Roky spolu nehovorili a teraz... Veľký zvrat!

LONDÝN - Zmierili sa! Bulvárnym fotografom sa počas uplynulých dní podarilo spraviť veľmi zaujímavé zábery. Je na nich slávny herec Pierce Brosnan (72), ktorý si doprial večeru v spoločnosti svojich synov. Poviete si - nič výnimočné. Avšak, s jedným z nich už dlhé roky nekomunikoval.
V súvislosti s Piercom Brosnanom sa v posledných rokoch spomínajú najmä jeho dvaja najmladší synovia - Dylan a Paris, ktorých má so svojou súčasnou manželkou Keely Shaye Smith. Avšak slávny herec je v skutočnosti päťnásobným otcom. S prvou ženou Cassandrou Harris má syna Seana a adoptoval si aj jej deti z predošlého vzťahu - dcéru Charlotte a syna Christophera.
Práve s posledným spomínaným dlhé roky nemali žiaden kontakt. Dôvodom bola Christopherova závislosť na drogách, s ktorou nemienil skoncovať. Raz po predávkovaní dokonca upadol do kómy. A keďže odmietal pomocnú roku, Pierce s ním prestal komunikovať. „Je to veľmi bolestivé, ale musel som to urobiť. Modlím sa za neho a silno verím, že sa uzdraví,” tvrdil pred rokmi slávny herec.
Nuž, a vyzerá to tak, že jeho prosby boli napokon vyslyšané. Dôkazom je aj ich spoločná večera, z ktorej Brosnan odchádzal zo širokým úsmevom na tvári. „Obaja vyzerali šťastne a pôsobili uvoľnene, keď sedeli za stolom spolu s hercovým synom Dylanom,“ prezradil pre The Mirror svedok ich stretnutia. Novinári oslovili aj samotné Pierca, ten sa zatiaľ k urovnaným vzťahom so synom Christopherom nevyjadril.