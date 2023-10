Prvá reakcia Beckhamovej údajnej milenky: Poslala mu poriadne ostrý odkaz!

David Beckham (Zdroj: SITA)

David Beckham v spomínanom dokumente opísal okrem svojej bohatej športovej kariéry aj viacero kontroverzných okamihov. Jedným z nich bola napríklad údajná nevera, ktorú v roku 2004 riešil celý svet.

Počas svojho pôsobenia v Reale Madrid mal vraj románik s asistentkou Rebeccou Loos, ktorá tvrdila, že mala s Beckhamom pomer. Ten tieto obvinenia poprel a rovnako sa k celej situácii postavil aj po takmer 20-tich rokoch. V najnovšom rozhovore sa k celej situácii vrátila aj Loos, ktorá športovej legende poslala tvrdý odkaz.

„Neustále sa ľutuje. Mal by za svoje činy prebrať zodpovednosť. Samozrejme si môže hovoriť, čo len chce a chápem, že si chce chrániť svoje dobré meno. Pred verejnosťou sa snaží vykresliť samého seba ako obeť a zo mňa robí klamárku, ktorá si to všetko vymyslela," uviedla holandská modelka pre Daily Mail.

Okrem toho však prezradila, že nebola jedinou Beckhamovou milenkou. Futbalistu načapala na párty jeho spoluhráča v posteli s modelkou. Loos vtedy volala jeho manželka Victoria, ktorá sa mu nevedela dovolať. „Povedala som jej, že neviem kde je. Ona však trvala na tom, aby som ho išla nájsť. Bolo to divné, ale išla som do domu, vyšla po schodoch a uvidela som jeho ochrankárov, ako stáli pre jednou z izieb. Jeden z nich vošiel dnu a z izby vyšiel aj s Davidom. Za nimi som však videla, ako na posteli ležala modelka. Bola som naštvaná a len som mu podala telefón. Veľmi ma to zranilo," dodala Loos.

