Konečne spolu! Odsúdený Sarkozy je na slobode… Spoločný obed s manželkou Carlou Bruni!

PARÍŽ - Len deň po prepustení z väzenia sa Nicolas Sarkozy objavil na verejnosti po boku svojej manželky Carly Bruni. Manželia si dopriali pokojný obed v luxusnej parížskej reštaurácii Po troch týždňoch odlúčenia tak bývalý francúzsky prezident symbolicky oslávil návrat na slobodu v spoločnosti ženy, ktorá pri ňom stála aj počas najťažších dní.
Francúzsky súd v pondelok rozhodol o prepustení bývalého prezidenta Nicolasa Sarkozyho z väzenia a zároveň nad ním nariadil súdny dohľad. Vyhovel tak žiadosti jeho právneho tímu aj prokuratúry. Sarkozy bol ešte v septembri odsúdený na päť rokov odňatia slobody za zločinecké sprisahanie v súvislosti s nezákonným financovaním svojej prezidentskej kampane. Počas krátkeho pobytu vo väznici La Santé, kam nastúpil 21. októbra, sa sťažoval na neľudské podmienky.
Stal sa pritom prvým bývalým prezidentom členského štátu EÚ, ktorý si reálne odpykával trest odňatia slobody. Súd mu výkon trestu nariadil aj napriek tomu, že sa voči rozsudku odvolal – rozhodnutie o jeho odvolaní sa očakáva v marci budúceho roka. Do tohto termínu má zákaz opustiť územie Francúzska. Za mrežami strávil Sarkozy celkovo 20 dní. Keďže má 70 rokov, mohol podľa francúzskej legislatívy požiadať o podmienečné prepustenie prakticky okamžite po nástupe do výkonu trestu.
Zákon totiž umožňuje osobám nad 70 rokov odpykávať si trest mimo väzenia, ak spĺňajú stanovené podmienky. Vo väzení bol bývalý prezident držaný v izolácii od ostatných väzňov a pre jeho bezpečnosť mu pridelili dvoch osobných strážcov, ktorí sa nachádzali v susednej cele. Niektorí členovia väzenskej služby tento postup označili za „urážku profesie“. Minister vnútra Laurent Nuñez však rozhodnutie obhajoval s tým, že šlo o nevyhnutné bezpečnostné opatrenie vzhľadom na Sarkozyho bývalé postavenie a konkrétne hrozby, ktorým čelil.
Situáciu ešte vyostrili videá a výhražné odkazy od spoluväzňov, ktoré sa objavili na internete. Deň po prepustení sa Sarkozy ukázal na verejnosti v spoločnosti svojej manželky, bývalej modelky a speváčky Carly Bruni. Spolu si zašli na obed do známej parížskej reštaurácie Le Flandrin, obľúbenej medzi francúzskou elitou. Po týždňoch odlúčenia si manželia dopriali súkromný, romantický obed, počas ktorého pôsobili uvoľnene a zamilovane – akoby sa snažili na nepríjemné udalosti rýchlo zabudnúť.
Po prepustení Sarkozy zverejnil na sociálnych sieťach krátke vyhlásenie: „V okamihu, keď znovu nachádzam svoju slobodu a svoju rodinu, chcem povedať všetkým, ktorí mi písali, podporovali ma, bránili ma, ako veľmi som im vďačný. Vaše tisíce svedectiev ma hlboko dojali a dali mi silu vydržať túto skúšku. Zákon bol uplatnený. Teraz sa pripravujem na odvolací proces. Moja energia je zameraná iba na jediný cieľ – dokázať svoju nevinu. Pravda zvíťazí. Je to samozrejmosť, ktorú nás život učí. Koniec príbehu ešte nie je napísaný,“ napísal Sarkozy. Jeho manželka na to reagovala jednoduchým, no emotívnym odkazom: „Milujem ťa, @nicolassarkozy.“