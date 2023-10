Beckhamovci PRELOMILI MLČANIE: Po 20 rokoch prehovorili o MILENECKEJ AFÉRE!

David a Victoria Beckhamovci (Zdroj: SITA)

Na dnešný deň sa tešila väčšina fanúšikov tejto slávnej dvojice. Na streamovacej platforme Netflix si totiž konečne môžu pozrieť dokument s názvom Beckham. Ten mapuje život ikony anglického futbalu od ranného detstva až po súčasnosť a jeho pôsobenie vo futbalovom tíme Inter Miami CF, ktorého je spolumajiteľom.

V novinke samozrejme vystupuje aj Beckhamova manželka Victoria. Tá v dokumente prehovorila aj o údajnej nevere Davida, ktorá sa mala stať v roku 2003. Slávny futbalista sa vraj počas svojho pôsobenia v Reale Madrid zblížil so svojou osobnou asistentkou Rebeccou Loos. Dvojica sa v dokumente k tejto situácii vyjadrila vôbec po prvýkrát.

Rebecca Loos (Zdroj: profimedia.sk)

„Pre nás to bolo naše najťažšie obdobie. Mali sme pocit, že sa proti nám obrátil celý svet. Ak mám byť ale úprimná, tak sme si to urobili aj navzájom. Keď sme žili vo Veľkej Británii, tak sme si niekedy hovorili, že sú všetci proti nám, ale boli sme spolu prepojení a mali sme jeden druhého. V Španielsku sme však nemali jeden druhého. Neviem ani opísať, aké ťažké to bolo," povedala Beckham.

K tomuto obdobiu sa vrátil aj David. „Doteraz neviem, ako sme to prekonali. Victoria je pre mňa všetko a vidieť, ako trpí, bolo pre mňa veľmi ťažké. Sme však bojovníci a v tej dobe sme museli bojovať za nás a našu rodinu. To, čo sme mali, za to stálo. Každý deň som sa ráno budil s tým, že mi bolo zle a nevedel som, ako to všetko zvládnem," doplnil bývalá futbalista.

Prvá ukážka tohto dokumentu prebehla už včera. Na slávnostnej premiére nechýbala ani samotná rodina, ktorá na záberoch z tejto akcie vyzerala naozaj úžasne. Okrem nich sa jej zúčastnilo aj niekoľko blízkych priateľov rodiny, známych osobností a takisto aj jeho bývalí spoluhráči.

(Zdroj: SITA)