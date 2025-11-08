Sobota8. november 2025, meniny má Bohumír, zajtra Teodor, Teo

ŠKANDÁL! Hviezdy herec čelí vážnym obvineniam kolegyne: Holé fotky, záchvaty hnevu a vyhrážky!

Jeremy Renner na premiére filmu Rennervations
Jeremy Renner na premiére filmu Rennervations (Zdroj: SITA)
LOS ANGELES - Herec Jeremy Renner (54), známy najmä z filmov Avengers a Hawkeye, sa opäť ocitol v centre obrovského škandálu. Jeho bývalá čínska filmová partnerka Yi Zhou ho obviňuje z posielania „intímnych“ fotografií, opileckých záchvatov hnevu a dokonca z vyhrážok, že na ňu zavolá imigračný úrad ICE.

Zhou, ktorá s Rennerom spolupracovala na dokumente Chronicles of Disney, svoje tvrdenia najprv zverejnila na Instagrame a neskôr ich podrobnejšie opísala pre Daily Mail. Podľa jej slov ju herec prvýkrát kontaktoval v júni – mal jej poslať osobné a intímne fotografie. „Tvrdil, že je dlho sám a hľadá vážny vzťah. Uverila som mu, verila som v lásku,“ napísala na sociálnej sieti.

Zhou tvrdí, že po tom, ako spolu začali pracovať, Renner podpísal zmluvy s jej produkčnou spoločnosťou, no neskôr odmietol projekt propagovať a poprel, že by s ňou mal čokoľvek spoločné – pracovné aj osobné. Keď ho podľa vlastných slov upozornila, aby sa správal s rešpektom, údajne jej pohrozil, že „zavolá ICE“. „Táto hrozba ma šokovala a vystrašila,“ priznala. Filmárka dodáva, že sa dlhý čas bála o tom hovoriť. „Bolo to bolestivé a ponižujúce,“ napísala.

V rozhovore pre Daily Mail dokonca tvrdí, že má dôkazy – snímky obrazovky a videá, ktoré jej mal Renner posielať cez WhatsApp. Jedno z nich údajne zobrazovalo pornografickú scénu s komentárom: „Oh áno? Je toto ok???“ Zhou tvrdí, že herec jej posielal viac podobných materiálov a dokonca aj nahé fotografie. „Ja som ho nikdy nekontaktovala. On naháňal mňa. Ani som nevedela, kto to je, nikdy som nevidela jeho film,“ povedala Zhou.

Tvrdí, že sa s hercom stretávala aj osobne a že istý čas tvorili pár. Na Instagrame zverejnila aj videá, na ktorých spolu jazdia v jeho kabriolete pri dome v americkom meste Reno. No podľa Zhou sa situácia dramaticky zmenila počas pracovného stretnutia v auguste. Tvrdí, že Renner sa opil a dve hodiny na ňu kričal. „Musela som zdieľať svoju polohu s tímom a rodičmi, keby sa mi niečo stalo. Zamkla som sa v izbe a modlila sa, aby do nej v noci neprišiel,“ opísala dramatickú noc, počas ktorej sa vraj bála o život.

Vzťah oboch sa po incidente definitívne rozpadol. Zhou mu podľa vlastných slov v hneve napísala: „Choď do pekla, si prasa, posielaš fotky svojho p... na všetkých aplikáciách.“ Renner jej mal odpovedať hrozbou: „Imigračný úrad bude informovaný o tvojom...“ – zvyšok správy Zhou nezverejnila. Zhou tiež tvrdí, že keď sa na neho neskôr obrátila kvôli útokom na sociálnych sieťach, ktoré ju označovali za „obeť, čo sa ľutuje“, Renner jej odpovedal, že tých ľudí nepozná a nemá nad nimi kontrolu.

Ešte v októbri pritom Zhou verejne tvrdila, že Renner „našiel novú lásku“ – práve v nej. „Ako slobodný muž má právo rozhodnúť sa, ako chce žiť,“ povedala vtedy pre Daily Mail a dokonca chválila jeho „pokoru“ a „ochotu rásť“. Teraz však hovorí o šoku, ponižovaní a zastrašovaní. Hovorca Jeremyho Rennera reagoval krátko: „Tieto obvinenia sú úplne nepravdivé.“

Renner už v minulosti čelil škandálom – jeho exmanželka Sonni Pacheco ho v roku 2019 obvinila zo užívania drog, vyhrážania sa zabitím a z výstrelu zo zbrane v prítomnosti ich dcéry. Herec to vtedy označil za „nezmysly“. Bývalý pár má dnes spoločnú starostlivosť o ich 12-ročnú dcéru Avu.

