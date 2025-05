Jeremy Renner prehovoril o nehode, pri ktorej takmer prišiel o život: Krátku chvíľu som bol mŕtvy!

Jeremy Renner na premiére filmu Rennervations (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Pred viac ako dvoma rokmi prežil americký herec Jeremy Renner (54) nehodu, pri ktorej takmer prišiel o život. O tejto udalosti sa rozpísal vo svojej knihe s názvom My Next Breath, kde uviedol, že podľa neho na chvíľu zomrel.

Na začiatku roka 2023 mal Jeremy Renner nehodu so snežným pluhom, pri ktorej takmer prišiel o život. Aj napriek tomu, že jeho stav bol veľmi vážny, sa však so zranení dokázal dostať a dnes o tomto takmer tragickom zážitku otvorene hovorí.

Tento týždeň totiž vydal svoje memoáre s názvom My Next Breath, v ktorom o tejto nehode hovorí. Okrem viacerých detailov uviedol aj to, že podľa neho na chvíľu doslova zomrel. „Keď som ležal na ľade, tak sa tlkot môjho srdca spomalil," napísal podľa E!News Renner. „Po asi 30-tich minútach, kedy bolo pre mňa náročné sa vôbec nadýchnuť, som tam zomrel," doplnil herec.

„Viem, že som zomrel. V podstate som si tým istý. Keď dorazili záchranári, tak si zapísali, že moja srdcová frekvencia klesla na 18 úderov za minútu. A pri 18-tich úderoch za minútu ste v podstate mŕtvi," prezradil umelec vo svojej knihe.