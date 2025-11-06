Dráma na hraniciach: Angelina Jolie prišla neohlásene na Ukrajinu! Jej vodiča okamžite odviedli

KYJEV - Neohlásený príchod Angeliny Jolie na juh Ukrajiny vyvolal nečakaný rozruch. Podľa informácií Politico mal byť jeden člen jej tímu pri hraničnej kontrole odvedený ukrajinskými náborármi, čo rozpútalo sériu protichodných tvrdení.
Nečakaná návšteva a okamžité otázniky
Angelina Jolie, ktorá na Ukrajinu pricestovala ako ambasádorka UNICEF-u, dorazila v utorok do Chersonu – mesta ležiaceho na prvej línii obrany voči Rusku. Išlo o jej druhú cestu do krajiny od roku 2022, keď navštívila Ľvov.
Tentoraz však jej prítomnosť sprevádzali komplikácie. Ako uvádza Politico, jeden člen jej sprievodu – podľa niektorých správ práve vodič – mal byť neočakávane povolaný do ukrajinskej armády.
Incident na kontrolnom stanovišti
Vysoký ukrajinský predstaviteľ potvrdil pre Politico, že k incidentu došlo na kontrolnom bode, kde sa Joliein sprievod dostal do kontaktu s miestnymi vojakmi. Dodal tiež, že ukrajinská vláda o herečkinom vstupe do krajiny vopred nevedela a že hranicu prekročila pešo.
Pozemné sily ukrajinskej armády najskôr zverejnili vyhlásenie, v ktorom tvrdili, že povolaným je skutočne jej vodič. Toto stanovisko však neskôr stiahli a uviedli, že „informácie kolujúce v médiách sú skreslené“ a situácia sa ešte preveruje.
Protichodné tvrdenia a mlčanie herečkinho tímu
Regionálny vojenský náborový úrad v Mykolajive následne potvrdil pre Politico, že vodič bol vedený ako vojenský rezervista a bol mu vydaný príkaz dostaviť sa na výcvik. Nie je však jasné, či bol odvedený okamžite, alebo sa má dostaviť neskôr.
Zástupca Angeliny Jolie odmietol prípad komentovať. Medzitým sa na sociálnych sieťach začali šíriť špekulácie a lokálny portál Nikvesti zverejnil video zachytávajúce hollywoodsku hviezdu v Mykolajivskej oblasti.
Návšteva, ktorá sa zmenila na diplomatický rébus
To, čo malo byť tichou humanitárnou cestou, sa v priebehu hodín zmenilo na incident plný nejasností. Ukrajinské úrady pokračujú vo vyšetrovaní a zároveň sa snažia upratať mediálny chaos, ktorý okolo návštevy vznikol.
Navštívia regióny pri fronte
Americká herečka Angelina Jolie na Ukrajine navštívila regióny v blízkosti frontu. V Chersonskej a Mykolajivskej oblasti navštívila zdravotnícky personál, rodiny a dobrovoľníkov, potvrdila dnes humanitárna organizácia Legacy of War Foundation.
Počas svojej návštevy sa Jolie zoznámila s tým, ako boli zdravotnícke a vzdelávacie inštitúcie v južných frontových oblastiach Ukrajiny presunuté do spevnených podzemných priestorov, aby mohli pokračovať vo svojej práci, uviedla organizácia v tlačovej správe.
Jolie tiež videla, ako boli nad radom ciest umiestnené siete v snahe ochrániť miestnych obyvateľov pred takmer každodennými útokmi ruských dronov.
"Obyvatelia Mykolajiva a Chersonu žijú v nebezpečenstve každý deň, ale odmietajú sa vzdať. V čase, keď sa vlády po celom svete obracajú chrbtom k ochrane civilistov, je ich sila a vzájomná podpora zahanbujúca," cituje nadácia herečku, ktorá navštívila Ukrajinu už po jar 2022. Jolie poznamenala, že na Ukrajincoch je viditeľné vyčerpanie, ale aj odhodlanie. Vyzvala na to, aby diplomacia a ochrana civilistov neustupovali v brutálnom súboji zbraní a technológií.
Ľudia na juhu Ukrajiny čelili počas takmer štyroch rokov vojny jedným z najhorších ruských útokov. Chersonská oblasť je od začiatku invázie frontovým regiónom. Ruské sily dobyli regionálne hlavné mesto Cherson v marci 2022, ale ukrajinské jednotky mesto neskôr toho istého roku oslobodili. Časti Chersonskej oblasti zostávajú pod ruskou okupáciou a civilné obyvateľstvo Chersonu naďalej čelí každodenným smrtiacim útokom.