Šok pre Kate a Williama: Tragická smrť ich kamaráta (†45)!

LONDÝN - Jeho život vyhasol príliš skoro! V britských médiách sa objavili prekvapivé správy o tragickej smrti muža menom Ben Duncan. Ten bol verejnosti známy vďaka účinkovaniu vo vybraných televíznych šou, ale aj ako spolužiak princa Williama a jeho manželky Kate.
Ako informuje The Daily Mail, Ben Ducan zomrel uplynulý štvrtok, následkom pádu zo 7. poschodia rooftop baru luxusného londýnskeho hotela, kde jedna izba stojí aj tisíc libier za noc. Muži zákona ho našli mŕtveho krátko po tom, čo na miesto tragédie prišli preveriť hlásenie o mužovi pohybujúcom sa po streche.
„Napriek maximálnemu úsiliu záchranárov bol žiaľ priamo na mieste vyhlásený za mŕtvého,” uviedol dobre informovaný zdroj. Podľa medializovaných informácií sa jeho smrť nepovažuje za podozrivú a zatiaľ sa neuvažuje o tom, že by ju zapríčinila iná osoba.
Ben Ducan navštevoval University of St. Andrews v Škótsku spoločne s princom Williamom a Kate. Práve tam sa začal ich vzťah. Hovorí sa, že Ducan vtedy patril do okruhu ich blízkych priateľov. Do povedomia verejnosti sa neskôr dostal účinkovaním vo viacerých reality šou, vrátane projektu Big Brother.
Kate ani William túto tragédiu nijako nekomentovali. Vyjadril sa však moderátor Mike Hollingsworth. „Môj drahý priateľ Ben nás opustil. Žil život ako Peter Pan - ako chlapec, ktorý nikdy nevyrástol,” uviedol na sociálnych sieťach.