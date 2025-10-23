Jessica Alba po rozvode SEXI ako nikdy predtým: HORÚCI pozdrav z Austrálie!

AUSTRÁLIA - Herečka Jessica Alba si vychutnáva dovolenkovú pohodu na austrálskych plážach. A fanúšikov potešila sériou horúcich záberov v bikinách. Sexi ako nikdy predtým!
Hollywoodska herečka Jessica Alba sa rozhodla, že svojim fanúšikom zohreje jesenné dni. Na Instagrame zverejnila sériu záberov z austrálskej pláže. V minimalistických bikinách s jemným vzorom a čiernou šiltovkou pôsobí neuverteľne sexi.
Na fotografiách pózuje s úsmevom, bosá na piesku, v ruke drží farebný uterák a užíva si nekonečné pobrežie a tyrkysové more. Na iných záberoch leží na pláži a pokojne sleduje oceán – čistá dovolenková pohoda! Jessica sa momentálne nachádza v Austrálii, kde si podľa všetkého dopriava zaslúžený oddych po intenzívnych mesiacoch.
Herečka si totiž v súkromí prechádzala náročným obdobím. Ešte na začiatku roka vyplávali na povrch informácie o rozpade jej dlhoročného manželstva s producentom Cashom Warrenom. Dvojica si povedala áno ešte v roku 2008 a má spolu 3 deti. V júli ju paparazzi prichytili s o 12 rokov mladším hercom Dannym Ramirezom.