Porotkyňa talentovej šou odhalila pravdu o svojom EX: Chladný vzťah s deťmi! Takto to medzi nimi bolo

PRAHA - Modelka a bývalá porotkyňa Talentmánie Alena Šeredová (47) sa po rokoch rozhodla podeliť o šokujúce detaily zo svojho života s exmanželom, legendárnym talianskym futbalistom Gianluigim Buffonom (47). A to, čo prezradila, zrejme prekvapí nejedného fanúšika tohto bývalého športového idola!
„On s nami skoro vôbec nebol doma. Myslím, že mu to veľmi nechýbalo a ani dnes ho to nebaví. Teraz si však aspoň pokecajú, keď sú chalani veľkí. Ale rodinný život nebol jeho. Keď robíš vrcholový šport, musíš sa sústrediť, vyspať sa. Myslím, že si vtedy malé deti veľmi neužil,“ priznala Alena v relácii Mámy sobě, kde sa otvorene porozprávala o náročnej dynamike ich manželstva. Hoci ich vzťah začal ako idylický príbeh veľkej talianskej lásky, všetko sa nakoniec zrútilo. Alena a Gigi, ako ho všetci volajú, boli manželia tri roky a spoločne priviedli na svet dvoch synov, Louisa Thomasa a Davida Lee. Ale aj napriek tomu, že boli „tím“, väčšinu času trávila s deťmi práve modelka.
V rozhovore Šeredová priznala, že keď zistila, že jej manžel bol neverný, neváhala a okamžite sa rozhodla pre rozvod. „Jemu vôbec nevadilo, že si ich nechám ja. A naozaj ich mám stále ja. On ich vidí dva-tri dni každé dva-tri mesiace. Ja to ale zase vidím tak, že keď niekto rodičovstvo v sebe nemá a nebaví ho to, tak je to možno lepšie takto. Na základe toho mi nikto nekopal do mojej českej výchovy, čo mi vyhovovalo. Bola som spokojná a nemuseli sme sa hádať,“ zverila sa modelka s tým, že rozdiely v prístupe k rodičovstvu boli od začiatku jasné.
Po búrlivom rozvode našla brunetka novú lásku v podobe talianskeho biznismena Alessandra Nasiho, dediča automobilky Fiat. A táto láska jej zjavne vyhovuje! V roku 2023 sa dvojica vzala a spoločne majú päťročnú dcérku Vivienne Charlotte. „Vedela som, že bude skvelý otec, videla som ho so svojimi chlapcami. Vôbec sa nezmenil, jediná vec, ktoré som sa bála, bola, že keď Vivinka je jeho, a chalani nie, že by to možno nevedel vybalancovať. Ale zvládol to perfektne,“ rozplývala sa Alena. Podľa jej slov zvláda jej nový manžel otcovstvo s gráciou.
