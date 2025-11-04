Česká legenda oslavuje 97 rokov: Prečo jej Werich PRIKÁZAL zmeniť priezvisko a veľká smola v láske!

BRATISLAVA - Yvetta Simonová je žijúca legenda českej populárnej hudby. S nezameniteľným zamatovým hlasom se v 60. a 70-tych rokoch 20. storočia preslávila najmä duetmi so svojim dlhoročným kolegom Milanom Chladilom.
Yvetta Simonová, rodená Roubalová, sa narodila 4. novembra 1928 v Českom Brode. Odmalička vyrastala v prostredí plnom hudby. Od detstva hrala na klavír, a aj keď absolvovala obchodnú školu v Prahe, lebo otec chcel z nej mať „niečo poriadne“, spevu sa nevzdala a súbežne sa pripravovala na spevácku kariéru súkromným štúdiom u spevákov a pedagógov zvučných mien (Jan Hilbert Vávra, Marie Fiedlerová či taliansky spevák Fernando Carpi).
Po štúdiách a tragickej smrti otca na konci vojny odišla s mamou v roku 1945 do Bratislavy, kde získala na Malej scéne bratislavského Národného divadla od režiséra Štefana Munka prvú hereckú príležitosť – roli Agafji v zhudobnenej Gogolovej Ženbe. Svoju umeleckú kariéru začala teda ako operetná a muzikálová speváčka. Asi po roku sa vrátila do Prahy a slávu jej priniesla až interpretácia populárnych piesní a spolupráca s tanečnými orchestrami Zdeňka Bartáka a J. Procházku. Od roku 1960 spolupracovala s Orchestrom Karla Vlacha.
V roku 1949 sa Yvetta vydala za Františka Spurného. Do jej kariéry vtedy zasiahol Jan Werich, ktorý tvrdil, že s priezviskom Spurná na plagátoch veľkú dieru do sveta nespraví. „Kým bolo hotové divadlo ABC, tak som zatiaľ s Janom Werichom chodila na zájazdy. Vtedy som bola vydatá za Františka Spurného, riaditeľa Lucerny. Takže som bola Spurná. Lenže Werichovi sa to nepáčilo a tak mi dal taký dlhý lístok. Tam boli napísané mená v angličtine a bolo tam dosť Simonov, tak som si vybrala Simonová," prekvapila speváčka v talkšou Karla Šípa Všechnopárty. Monogram Y.S. musel zostať zachovaný kvôli manželovi.
Kým na javiskách Yvetta žiarila, v osobnom živote to bolo horšie. V manželstve s Františkom Spurným sa narodil syn Tomáš, manželstvo ale skončilo rozvodom, rovnako tak aj druhé manželstvo so skladateľom Jaromírom Vomáčkom. „Ja som sa vlastne vydala za publikum. Bola som v jednom kole, na koncertných šnúrach sa najazdilo množstvo kilometrov... Musela som sa životom prespievať, nikto ma nikdy neživil, aj tie moje súkromné vzťahy nikdy nevydržali dlho,“ povedala Simonová po dvoch rozvodoch. Kým jej popularita stúpala, manželstvá sa rozpadávali. Jej tretím osudovým mužom sa stal Karel Vlach. Síce sa nezosobášili, ale ich životné partnerstvo trvalo až do Vlachovej smrti (1986).
Yvetta Simonová však mala šťastnú ruku pri výbere svojho hudobného partnera, ktorým bol Milan Chladil. Priznala však, že všetci muži ju vždy chceli viesť. „Muži ma stále dirigovali. František Spurný – manažér, Jaromír Vomáčka – skladateľ, Karel Vlach – dirigent. Bolo to všetko z jedného súdku. A najtvrdší manažér v strednej Európe bol Milan Chladil. To sa robilo vo dne v noci. Preto tie manželstvá nevydržali, to nešlo,“ spomína Simonová na kolegu. „Všetci si mysleli, že sme pár, ale on mal peknú rodinu a vždycky som to bola ja, kto sa rozvádzal, pretože som chcela mať pokoj. Často sa stávalo, že odo mňa ľudia chceli podpis a hovorili mi pani Chladilová. No, to bol koniec,“ prepukla v smiech speváčka v relácii Vtip za stovku na TV Barrandov.
Hoci bol spevák Chladil iba jej dlhoročný kolega, muži naňho veľmi žiarlili. „Milan robil to, že pri spievaní na mňa zaujato hľadel. To nebol ale zamilovaný pohľad, ako si všetci mysleli, on mi odčítaval z pier, pretože nevedel texty,“ vysvetlila speváčka pre ahaonline.cz. Každopádne Chladil a Simonová vytvorili jeden z najstabilnejších speváckych párov v histórii českej populárnej hudby. A to až do jeho predčasnej smrti v roku 1984.
Na spevácke úspechy nadväzovala aj spolupráca s televíziou, kde často účinkovala. Spolu s Chladilom mali v roku 1973 aj niekoľko televíznych recitálov My dva a čas. Svoju pozíciu skvelej speváčky potvrdila druhým miestom v ankete Zlatý slavík v rokoch 1962, 1964, 1965. V roku 1984 obdržala titul Zaslúžilej umelkyne. Z duet s Chladilom treba spomenúť pesničky Děti z Pirea, My dva a čas, Sentimentální, Ven, Amore, amore, Krásný román… vo výpočte však netreba zabudnúť na pesničky Whisky, to je moje gusto a Když v baru houstne dým, ktoré Yvetta naspievala pre komédiu Limonádový Joe aneb Koňská opera.
Yvetta prekonala operáciu srdca a trápia ju zdravotné problémy s dolnými končatinami, nechala si operovať horné viečka, avšak ešte aj dnes vo veku 96 rokov stále cvičí. Uvedomuje si však svoj vek a nekamaráti sa s ním. Jej nechuť sledovať pribúdajúce roky potvrdzuje aj to, že neoslavuje svoje narodeniny.