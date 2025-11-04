Filmový svet v SMÚTKU: Zomrela oscarová herečka

OJAI - Vo veku 89 rokov zomrela americká herečka Diane Laddová, ktorá bola za svoju kariéru trikrát nominovaná na Oscara a získala prestížne ocenenie Zlatý glóbus. Laddovej úmrtie potvrdila v pondelok jej dcéra, herečka Laura Dernová, informuje TASR na základe správy agentúry AP.
Podľa jej slov zomrela Laddová vo svojom dome v meste Ojai v americkom štáte Kalifornia. Dernová uviedla, že v čase jej úmrtia bola po boku svojej matky, príčinu jej smrti však bezprostredne nespresnila. Laddová sa narodila 29. novembra 1935 v meste Laurel v štáte Mississippi.
Bola nadanou komičkou i dramatičkou a mala za sebou dlhú kariéru v televízii i na javisku, kým sa nepresadila aj ako filmová herečka v snímke režiséra Martina Scorseseho z roku 1974 s názvom „Alice tu už nebýva“. Za tento film získala nomináciu na Oscara za najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe, nakoniec sa jej však prestížne ocenenie neušlo, píše AP. Zlatý glóbus však získala vďaka seriálu Alice, ktorý inšpiroval práve zmienený film.
Objavila sa napríklad v minisérii Kráľovská nemocnica (2004) a hrala aj v seriáli Domov na pobreží z produkcie Hallmarku. Hosťovala v seriáloch ako Ray Donovan, Deadtime Stories či Malý Sheldon. V roku 2010 bola Laddová ocenená hviezdou na Hollywoodskom chodníku slávy. Herečka bola trikrát vydatá. Jej prvým manželom bol taktiež známy herec Bruce Dern, s ktorým mala dcéru Lauru.