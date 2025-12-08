Nominácie na Zlaté glóbusy sú známe: Najviac ich získal TENTO FILM!

LOS ANGELES — Politický triler One Battle After Another (Jedna bitka za druhou) amerického režiséra Paula Thomasa Andersona s Leonardom DiCapriom v hlavnej úlohe je s deviatimi nomináciami favoritom 83. ročníka udeľovania filmových a televíznych cien Zlatý glóbus. Nominácie, ktoré v súčasnosti zahŕňajú 27 filmových a televíznych kategórií, boli oznámené v pondelok v Beverly Hills. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA a AFP.
Triler Jedna bitka za druhou je nominovaný okrem iného v kategóriách najlepší film, najlepšia réžia, ako aj v hereckých kategóriách (Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Teyana Taylorová, Chase Infinitiová).
Osem nominácií získala nórska rodinná dráma Sentimental Value, nasledovaná upírskou drámou Sinners (Hriešnici) so siedmimi a literárnou adaptáciou Hamnet so šiestimi nomináciami. Päť nominácií má úspešný muzikál Wicked: For Good, ktorý však nie je nominovaný v hlavnej kategórii najlepší muzikál/komédia. Takisto päťkrát je nominovaný horor Frankenstein režiséra Guillerma Del Tora.
V kategórii najlepší cudzojazyčný film sú nominované snímky It Was Just an Accident (Irán/Francúzsko/Luxembrusko), No Other Choice (Južná Kórea), The Secret Agent (Brazília), Sentimental Value (Nórsko), Sirāt (Španielsko) a The Voice of Hind Rajab (Tunisko).
V televíznej kategórii vedie so šiestimi nomináciami seriál Biely lotos, sociálna satira o zamestnancoch a dovolenkároch fiktívneho hotelového reťazca. Ďalšími favoritmi sú miniséria Adolescence s piatimi nomináciami, ako aj kriminálno-komediálny seriál Only Murders in the Building a sci-fi seriál Severance, ktoré majú po štyri nominácie.
Novou kategóriou 83. ročníka je najlepší podcast. O víťazoch rozhodne medzinárodná porota zložená z približne 300 členov, ktorá pozostáva z filmových kritikov a novinárov z celého sveta. Držiteľov najdôležitejších amerických filmových a televíznych cien po Oscaroch oznámia 11. januára 2026 v Beverly Hills.