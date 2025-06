Spevácka hviezda na titulke ÚPLNE HOLÁ: Kritika od známej Slovenky... Trochu ma to DESÍ!

Sabrina Carpenter (Zdroj: Ján Zemiar/SITA/Rolling Stone)

LOS ANGELES/BRATISLAVA - Sabrina Carpenter (26) patrí aktuálne k najväčším hviezdam svetovej popovej scény. Fanúšikov si však nezískala len svojim hudobným prejavom, ale aj odvážnym prezentovaním. Erotické outfity, sexi provokatívne choreografie... No a najnovšie nafotila titulku, na ktorej je úplne nahá. Známej Slovenke sa to však nepáči. Trochu ju to vraj desí!