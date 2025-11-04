Cindy Crawford (59) v spoločnosti s krásnou dcérou (24): Veď vyzerajú ako sestry!

LOS ANGELES - Na prestížnom galavečeri v Los Angeles všetkým vyrazili dych! Cindy Crawford (59) a jej dcéra Kaia Gerber (24) sa objavili na červenom koberci v trblietavých priliehavých šatách a pôsobili úplne ako sestry!
Legendárna supermodelka Cindy Crawford sa cez víkend objavila na prestížnom galavečeri LACMA Art & Film Gala v Los Angeles po boku svojej dcéry Kaie Gerber. Obe krásky zvolili priliehavé trblietavé šaty, ktoré dokonale zvýraznili ich postavy.
Kaia zažiarila v elegantnej červenej róbe, ktorú doplnila čiernymi lodičkami, striebornými náušnicami a niekoľkými prsteňmi. Cindy sa rozhodla pre zlaté šaty odhaľujúce ramená, v ktorých pôsobila absolútne nadčasovo. K looku pridala čierne opätky, masívne zlaté hodinky a dlhé visiace náušnice. Spoločne vyzerali ako sestry! Veď pozrite.
Cindy Crawford je vydatá už viac ako dve desaťročia za úspešného podnikateľa Randeho Gerbera. Dvojica sa zosobášila v roku 1998 na Bahamách a odvtedy patrí medzi najstabilnejšie páry v Hollywoode. Spolu majú dve deti – syna Presleyho a dcéru Kaiu.
