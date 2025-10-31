Obrovská RADOSŤ slávnej speváčky: Stala sa druhý raz mamou!

LONDÝN - Britská speváčka Pixie Lott (34) sa podelila o nádhernú správu – priviedla na svet svoje druhé dieťa. Na Instagrame zverejnila dojemné video, v ktorom ukázala malý zázrak svojho života.
Pixie prezradila, že sa s manželom Oliverom Cheshirom tešia z narodenia synčeka. Dvojica už spolu vychováva chlapčeka Alberta Charlesa, ktorý sa narodil v novembri 2023. Speváčka zverejnila na Instagrame krátky klip s jednoduchým, no silným odkazom: „Je tu.“ Na videu je vidieť drobnú rúčku novorodenca, ako sa chytá jej prsta, a malé nôžky, ktoré si spokojne kopkajú v postieľke.
Fanúšikovia rodičov okamžite zaplavili blahoželaniami. „Aww, gratulujem celej rodinke!“ napísal jeden z nich. Ďalší dodal: „Krásne! Gratulácie vám obom.“ Pixie ešte v júni oznámila, že je tehotná po druhý raz. So svojimi fanúšikmi sa o radostnú novinu podelila prostredníctvom videa, v ktorom spievala text jednej zo svojich piesní: „Som mama, znovu mama... nechávam za sebou názory čudákov, ktorí ma nechápu.“ Pri speve zároveň ukázala svoj rastúci bruško.