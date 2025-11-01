PRVÉ FOTO Diddyho za mrežami: Brutálne ošedivel a pracuje v práčovni!

NEW JERSEY - Paparazzom sa podaril poriadny úlovok! Magazín TMZ zverejnil aktuálne fotografie rappera a producenta menom Sean Diddy Combs (55). Ten sa momentálne nachádza za mrežami v súvislosti s vážnymi obvineniami voči jeho osobe.
Pred pár dňami sa v médiách objavili pomerne šokujúce správy o tom, že hudobný magnát Sean Diddy Combs sa vo väzení zobudil na to, že mu niekto drží pri krku nôž. Ako jeho dlhoročný priateľ Charlucci Finney pre Daily Mail uviedlo, malo ísť o nejaké zastrašenie a výstrahu. „Nie je to človek, ktorého by niečo také zlomilo. On je predsa z Harlemu. Je silný, odolný a vždy si zachová svoju tvár,“ uviedol.
Bulvárnym fotografom sa v týchto dňoch podarilo spraviť prvého foto Diddyho od momentu, keď skončil za mrežami. Zverejnil ich magazín TMZ (FOTO nájdete TU!). Hudobného magnáta nafotili na väzenskom dvore počas prestávky. Ako vidno, Diddy za mrežami výrazne ošedivel. Naznačovali to už aj skice zo súdneho pojednávania, ktoré sa konalo začiatkom tohto mesiaca.
Podľa medializovaných informácií Sean vo väzení pracuje v práčovni, kde ma na starosti pranie špinavej bielizne a jej sušenie.
Sean Diddy Combs skončil za mrežami v septembri 2024. V súvislosti s jeho osobou sa spomína viacero závažných obvinení - sexuálne obchodovanie, kupliarstvo a vydieranie. Na poslednom pojednávaní bol odsúdený na 50 mesiacov väzenia, zároveň dostal pokutu 500 tisíc dolárov a musí absolvovať program duševného zdravia a liečby závislostí.