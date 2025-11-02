Šokujúci krok hollywoodskeho herca: Daruje obličku cudziemu človeku!

LOS ANGELES - Herec Jesse Eisenberg (42), známy z filmov Podfukári (Now You See Me) či Sociálna sieť, urobil neuveriteľné rozhodnutie! V rozhovore pre rannú šou Today prezradil, že sa chystá darovať svoju obličku úplne cudziemu človeku.
„Naozaj to urobím o šesť týždňov. Som z toho nadšený,“ povedal herec v priamom prenose. Eisenberg, ktorý už roky pravidelne daruje krv, vysvetlil, že má k darcovstvu silný vzťah. „Mám v sebe toľko krvi, že ju jednoducho musím pustiť,“ zažartoval. „Naozaj to milujem a ani neviem prečo.“
Moderátor Craig Melvin zostal z jeho slov v šoku: „To je obrovský krok!“ Herec však len pokrčil plecami: „Robím to čisto z altruizmu. Je to nezištný dar niekomu, koho vôbec nepoznám.“ Podľa odborníkov sa takzvaná altruistická transplantácia vykonáva vtedy, keď človek daruje orgán niekomu, koho nepozná – príjemca sa vyberá podľa zdravotnej kompatibility. „Je to prakticky bez rizika a zároveň neuveriteľne potrebné,“ povedal Eisenberg pre portál TODAY.com. „Ak má človek čas a chuť pomôcť, je to jasná voľba.“
Zaujímavosťou je, že vďaka tomuto kroku bude mať jeho rodina v budúcnosti prednosť, ak by niekto z nich niekedy potreboval transplantáciu obličky. Funguje to prostredníctvom programu Národnej nadácie pre obličky, ktorá dáva darcom tzv. rodinné vouchery. „Je to teda bez rizika aj pre moju rodinu,“ dodal Eisenberg, ktorý je otcom osemročného syna Bannera.
Lekári uvádzajú, že po darovaní obličky sa väčšina darcov dokáže vrátiť k bežnému životu už do 2 až 4 týždňov. V Spojených štátoch sa každý rok uskutoční približne 5 000 takýchto transplantácií.
