Smutná správa zo šoubiznisu: Známy herec (†72) prehral boj s rakovinou!

PARÍŽ - Preslávil sa účinkovaním vo filme Brutálna Nikita alebo v úspešnom seriáli Nezvestní. Reč je o francúzskom hercovi menom Tchéky Karyo, ktorý v piatok podľahol zákernej rakovine. Mal 72 rokov.
Smutnú správu oznámila svetu smútiaca rodina prostredníctvom jeho agentky Elisabeth Tannerovej. „Jeho manželka a ich deti s hlbokým zármutkom oznamujú smrť Tchékyho Karya. V piatok 31. októbra podľahol rakovine,” uvádza sa v stanovisku, ktoré poskytla médiám.
Hercova smrť zasiahla jeho blízkych, ale aj mnohých fanúšikov a kolegov. „Keď sme sa o jeho úmrtí dozvedeli, veľmi nás to zasiahlo. Tchéky bol vynikajúcim a veľmi obľúbeným hercom. Bude nám veľmi chýbať. Rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť,” uviedla pre Daily Mail režisérka Lindsay Salt, ktorá s ním kedysi spolupracovala.
Tchéky Karyo sa narodil 4. októbra 1953 v Istanbule v Turecku. Keď bol ešte dieťa, jeho rodina sa presťahoval do Francúzska, kde študoval herectvo. Bol považovaný za jedného z najvýraznejších umelcov svojej generácie. Účinkoval zhruba v stovke filmov. Medzinárodne uznanie získal napríklad filmami Brutálna Nikita, Medveď, Johanka z Arcu, či Dobermann - vojna gangov. Spomedzi seriálov možno spomenúť kriminálnu sériu Nezvestní, alebo seriály Baptiste a Meno ruže. Popri herectve bol tiež úspešným muzikantom a skladateľom.