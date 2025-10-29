Po obnovenom vzťahu ďalší ROZCHOD: Prominentému páru NEVYŠLA ani druhá šanca!

LOS ANGELES - Vyzeralo to, že im to po krátkej prestávke opäť klape, no opak je pravdou. Herec Jacob Elordi a influencerka Olivia Jade Giannulli sa po niekoľkých mesiacoch opäť rozišli – a podľa všetkého už nadobro.
Podľa magazínu PEOPLE sa pár, ktorý spolu randil s prestávkami od roku 2021, rozhodol ukončiť vzťah „úplne a bez šance na návrat“. „Je to definitívne. Už sa k sebe nevrátia,“ prezradil zdroj blízky dvojici. Olivia (26) však podľa zdrojov rozchod berie pokojne – viac ju v týchto dňoch trápi rodinná dráma, ktorá otriasla jej rodičmi, herečkou Lori Loughlin a návrhárom Mossimom Giannullim. Tí sa po 28 rokoch manželstva rozhodli ísť od seba.
Elordi (28) a Giannulli sa prvýkrát rozišli ešte v auguste, no už o mesiac neskôr ich fanúšikovia znova videli spolu. Olivia prišla podporiť Jacoba na premiéru filmu „Frankenstein“ počas Toronto International Film Festivalu 8. septembra – a romantické gestá nenechali nikoho na pochybách, že sa k sebe opäť vrátili. Herec dokonca pomáhal Olivii s vlečkou jej šiat, keď spolu kráčali po schodoch na červený koberec. Len o týždeň neskôr, 15. septembra, zdroje potvrdili, že dvojica je „opäť spolu“.
Ich láska však nevydržala dlho. Po krátkom návrate prišlo opäť k rozchodu – a tentoraz sa zdá, že už bez druhej šance. Elordi a Giannulli sa dali dokopy koncom roka 2021, len mesiac po tom, čo sa Jacob rozišiel s modelkou Kaiou Gerber, dcérou Cindy Crawford.