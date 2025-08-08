Krach vzťahu známeho páru: Po 4 rokoch!

LOS ANGELES - Hollywoodsky herec je vraj opäť sám. Po rokoch vzťahu plného prestávok a opätovných zblížení sa Jacob Elordi a Olivia Jade Giannulli definitívne rozišli.
Hollywoodsky herec Jacob Elordi a influencerka Olivia Jade Giannulli ukončili svoj dlhoročný, nestály vzťah. Ako informoval magazín People, každý sa rozhodol ísť svojou cestou. Ich vzťah počas 4 rokov bol plný rozchodov a návratov k sebe. Herec zo seriálu Euphoria, 28-ročný Elordi, a 25-ročná Giannulli si za tie roky prešli viacerými fázami. Ich románik sa prvýkrát dostal do povedomia verejnosti v decembri 2021, keď ich videli na rande pri káve v Los Angeles.
Elordi v tom čase čerstvo ukončil vzťah s modelkou Kaiou Gerber a počas spomínaného výletu ho paparazzi zachytili, ako sa s Giannulli smeje. V marci 2022 zdroj pre Us Weekly potvrdil, že tvoria pár, no zároveň uviedol, že sa nikam neponáhľajú. „Obaja sa nedávno rozišli so svojimi predchádzajúcimi partnermi, takže sa do ničoho vážneho nehrnú,“ povedal zdroj.
Napriek tomu sa už v auguste 2022 objavili prvé špekulácie o ich rozchode. Podľa Us Weekly si síce spolu užívali spoločný čas, ale nechceli byť na seba viazaní. Pár sa však zjavne k sebe opäť vrátil, keď ich v máji 2023 opäť videli spolu pri každodenných aktivitách – tentoraz už s náznakmi nežností. V januári 2024 sa objavili ďalšie správy o ich možnom rozchode. Teraz sa však zdá, že ich príbeh je naozaj na konci. Ani jeden z dvojice sa zatiaľ verejne nevyjadril.
