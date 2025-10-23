Toma Hanksa v realite nespoznáte: Povedali by ste, že TOTO je on?!

NEW YORK - Herec Tom Hanks opäť dokázal, že aj hollywoodska hviezda môže byť úplne obyčajným človekom. Namiesto luxusu volí newyorské metro, kde sa vďaka čiapke a rúšku stráca v dave. Mnohí by ani len netušili, že vedľa nich sedí jeden z najslávnejších hercov sveta.
Hollywoodska legenda Tom Hanks sa v rušných uliciach New Yorku rozhodol vymeniť luxusné limuzíny za obyčajné metro – a výsledok? Takmer nikto ho nespoznal! Herec, ktorého poznáme z kultových filmov ako Forrest Gump, Zelená míľa či Sully, sa už niekoľkokrát objavil vo verejnej doprave.
V čiapke a s rúškom pôsobí ako úplne bežný Newyorčan, ktorý sa ponáhľa do práce alebo na stretnutie. Mnohí spolucestujúci si ani neuvedomili, že vedľa nich sedí držiteľ Oscarov. Podľa všetkého si Hanks túto formu cestovania veľmi obľúbil.
Zrejme mu verejná doprava dáva pocit väčšej slobody a anonymity než luxusná limuzína s vodičom. Je sympatické, že aj napriek svetovej sláve si Tom zachováva pokoru a jednoduchosť. Povedali by ste, že tento nenápadný muž s taškou na pleci a rúškom je práve Tom Hanks?
