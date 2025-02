Slávna kráska bojujúca s RAKOVINOU: Nasadila šaty, úsmev a... Ohurovala na pódiu aj bez vlasov!

Bianca Balti (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Topmodelka Bianca Balti (40) sa v septembri minulého roka dozvedela krutú diagnózu. Hoci 2 roky predtým podstúpila preventívnu mastektomiu, rakovina udrela aj tak, no na vaječníkoch. No napriek vážnej chorobe sa kráska snaží užívať život naplno. Nasadila šaty, úsmev a na pódiu ohurovala aj bez vlasov!

Bianca Balti bola 10 rokov tvárou značky Dolce & Gabanna, nechýbala v kalendári Pirelli a v roku 2017 sa prvýkrát objavila v plavkovom vydaní magazínu Sports Illustrated. Pracovala tiež ako moderátorka a struhla si aj jednu malú úlohu vo filme. V súkromí je však mamou dvoch detí...

A tak keď sa v roku 2021 dozvedela, že je nositeľnou génu BRCA 1, ktorý sa vyskytuje u pacientov s rakovinou prsníka či vaječníkov, rozhodla sa to riešiť. Lekári jej predpovedali 50% šancu, že jej prepukne rakovina prsníka a 30% pravdepodobnosť rakoviny vaječníkov. V roku 2022 preto podstúpila dvojitú mastektómiu.

Bianca Balti (Zdroj: SITA)

Rakovina však udrela aj tak. „Rakovina nemohla ovládnuť moje myšlienky, nie to ešte telo. Až do 8. septembra 2024, dňa, kedy rakovina konkrétne vaječníkov, vstúpila do môjho života s pocitom, že je to rozsudok smrti,“ vyjadrila sa na sociálnych sieťach. Od októbra do januára podstúpila sériu chemoterapií a paradoxne sa počas liečby cítila viac živá ako kedykoľvek predtým.

„Už som nebrala svoj život ako samozrejmosť a moja vďačnosť dosiahla vrcholu. Bolo to ťažké a ešte to neskončilo, ale neriešila by som to inak,“ dodala s tým, že dnes život miluje oveľa viac. No a vidno to aj na najnovších fotkách z talianskeho festivalu v Sanremo. Na pódium vyšla v krásnych šatách, so širokým úsmevom na tvári a... Ohurovala aj bez vlasov!

(Zdroj: Profimedia)