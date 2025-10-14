Smrť Diane Keaton (†79) zasiahla aj jej EX Woodyho Allena: Dojímavé vyznanie!

LOS ANGELES - Svet filmu zasiahla v sobotu šokujúca správa – legendárna herečka Diane Keaton zomrela vo veku 79 rokov. Na jej smrť reagoval aj jej bývalý partner a dlhoročný priateľ Woody Allen (89), ktorý prelomil mlčanie dojímavým odkazom.
Allen, ktorý sa s Keaton zoznámil ešte koncom 60. rokov, napísal srdcervúcu poctu pre portál The Free Press. „Je gramaticky nesprávne povedať najunikátnejšia, ale všetky pravidlá sa rušia, keď hovoríme o Diane Keaton,“ napísal. „Bola ako nikto iný na tejto planéte. Jej tvár a smiech rozžiarili každý priestor, do ktorého vstúpila.“ Režisér dodal, že si vždy vážil jej názor viac než čokoľvek iné: „Nikdy som si neprečítal žiadnu recenziu na svoje filmy. Záležalo mi len na tom, čo si o nich myslela Diane. Ak sa jej páčili, považoval som ich za úspech. Ak mala výhrady, prestrihal som film, aby s ním bola spokojnejšia.“
Láska, priateľstvo a filmová mágia Woody Allen a Diane Keaton sa prvýkrát stretli v roku 1969 pri jeho divadelnej hre Play It Again, Sam. Keaton vďaka nej získala nomináciu na cenu Tony a odštartovala tak legendárne partnerstvo, ktoré vyvrcholilo filmom Annie Hall (1977). Za túto rolu získala Oscara za najlepšiu herečku, no Allen získal niečo ešte cennejšie – priateľku na celý život. „Ešte pred pár dňami bol svet miestom, kde žila Diane Keaton. Teraz je svet bez nej – a preto je smutnejší,“ napísal zlomený režisér. „Ale stále tu zostali jej filmy. A jej smiech mi znie v hlave.“
Herečka zomrela 11. októbra vo svojom dome v Los Angeles. Záchranári ju našli ráno o 8:08, no v nemocnici už lekári len konštatovali smrť. Podľa magazínu People bol Allen správou „úplne zdrvený, prekvapený a veľmi rozrušený“. Nevedel, že jeho bývalá partnerka bojuje so zhoršujúcim sa zdravím. Hoci sa ich romantický vzťah skončil pred desaťročiami, zostali blízkymi priateľmi. V autobiografii Then Again (2011) Keaton priznala: „Chýba mi Woody. Trpel by, keby vedel, ako veľmi mi na ňom záleží... Stále ho milujem.“
Diane Keaton bola jednou z mála, ktorá sa Woodyho zastala aj počas škandálov okolo obvinení zo sexuálneho zneužívania. V roku 2018 napísala: „Woody Allen je môj priateľ a stále mu verím.“ Podľa zdroja sa Allen vždy ozval, keď sa ho zastala: „Vždy jej napísal. Bol jej vďačný.“