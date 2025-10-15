Hudobný svet v SMÚTKU: Zomrel legendárny spevák (†51)... Podľahol zákernej chorobe!

LOS ANGELES - Hudobný svet zaplakal. Prišiel o nezabudnuteľnú legendu. Zomrel známy spevák D'Angelo. Podľahol zákernej chorobe...
Hudobný svet smúti. Vo veku 51 rokov zomrel americký spevák, skladateľ a producent D’Angelo. Ikona neosoulu podľahla rakovine pankreasu, s ktorou podľa blízkych viedol dlhý a statočný boj. Rodina umelca zverejnila dojemné vyhlásenie. Informuje TMZ.
„Žiariaca hviezda našej rodiny zhasla svoje svetlo pre nás v tomto živote… Po dlhom a odvážnom boji s rakovinou s ťažkým srdcom oznamujeme, že Michael D’Angelo Archer, známy svojim fanúšikom po celom svete ako D’Angelo, bol povolaný domov a dnes, 14. októbra 2025, opustil tento svet. Sme zarmútení, že nám môže zanechať už len drahé spomienky, no sme večne vďační za dedičstvo nesmierne dojímavej hudby, ktoré po sebe zanechal.“
D’Angelo sa na hudobnej scéne objavil v polovici 90. rokov a okamžite si získal uznanie kritikov aj poslucháčov. Spevák spolupracoval s mnohými legendami – medzi nimi Jay-Z, Snoop Doggom či Q-Tipom – a svojou tvorbou ovplyvnil celé generácie hudobníkov. D’Angelo po sebe zanechal dvoch synov a dcéru. Matkou jeho prvého syna bola speváčka Angie Stone, ktorá tento rok tragicky zahynula pri autonehode.