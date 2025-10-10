Piatok10. október 2025, meniny má Slavomíra, zajtra Valentína

Princ William v SLZÁCH: Náročný rozhovor o samovražde

Princ William. Zobraziť galériu (11)
Princ William. (Zdroj: Instagram/princeandprincessofwales)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

LONDÝN - Kensingtonský palác v piatok zverejnil video, v ktorom sa následník trónu princ Wiliam zhovára s aktivistkou Rhianou Manningsovou. Jeho publikovanie súvisí so spustením siete na prevenciu samovrážd pod patronátom filantropickej nadácie princa Williama a jeho manželky Catherine. TASR o tom píše podľa agentúry AFP a webu Sky News.

Princ William sa rozcítil počas rozhovoru o dôsledkoch samovraždy so ženou, ktorej manžel Paul si vzal život v roku 2012 päť dní po tom, ako ich ročný syn George náhle zomrel na skrytú chorobu. V dojímavom rozhovore sa William pýta Rhian, čo by teraz povedala Paulovi, keby mohla. „Je len jedna vec, ktorú by som mu povedala, a to by bolo: ‚Prečo si sa so mnou nerozprával?‘ Myslím... že sa to pýtam každý jeden deň,“ uviedla.

„Bol úplne zničený, počas celého víkendu sa stále obviňoval," dodala. „Ale rada by som si ho takto posadila a povedala: ‚Prečo si za mnou neprišiel?‘ Pretože prišiel o toľko radosti a boli by sme v poriadku. A myslím si, že to je najťažšie, boli by sme v poriadku,“ povedala matka dvoch tínedžerov. William na chvíľu stratil reč, v očiach sa mu objavili slzy a priložil si ruku na ústa. „Ste v poriadku?“ spýtala sa ho Manningsová. „Prepáčte. Len je ťažké Vám tieto otázky klásť,“ odpovedal.

„Nie, je to v poriadku. Len máte deti. Je to ťažké a sami ste zažili stratu,“ zareagovala. William mal 15 rokov, keď jeho matka princezná Diana zomrela pri autonehode v Paríži v roku 1997. Manningsová založila charitatívnu organizáciu 2wish na podporu rodín postihnutých náhlou smrťou dieťaťa. Prvýkrát sa s princom stretla v roku 2017 v rámci kampane za duševné zdravie, ktorú Wiliam začal so svojou manželkou Catherine a v súčasnosti už odcudzeným mladším bratom princom Harrym.

„Najlepší spôsob, ako predchádzať samovraždám, je o nich hovoriť. Hovorte o nich včas. Hovorte o nich so svojimi blízkymi, s tými, ktorým dôverujete, s priateľmi. Takže ďakujem, že ste o nich hovorili,“ povedal William Manningsovej. Kráľovská nadácia na prevenciu samovrážd prispela na fungovanie siete sumou viac ako milión libier a podporuje ju viac ako 20 organizácií. Cieľom je zlepšiť prevenciu samovrážd v celom Spojenom kráľovstve.

Viac o téme: Princ Wiliam
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Kevin Costner
Na Kevina Costnera sa valí poriadna špina: Zlé vzťahy počas natáčania skončili napadnutím kolegu!
Zahraniční prominenti
Gene Simmons
Strach o hudobnú legendu: Člen kapely KISS odpadol za volantom a havaroval, skončil v nemocnici!
Zahraniční prominenti
Madelaine Petsch
Hollywoodska herečka nakrúcala na Slovensku: Strašidelné nemocnice a hororový zážitok s medveďmi!
Zahraniční prominenti
Harry a Meghan zavítali
Harry a Meghan zavítali do spoločnosti: Priznali, že majú veľké obavy o svoje deti!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Jozef Vajda miloval toto kúpalisko v Piešťanoch: Diváci sa pri jeho spomienkach šúľali od smiechu!
Jozef Vajda miloval toto kúpalisko v Piešťanoch: Diváci sa pri jeho spomienkach šúľali od smiechu!
Prominenti
Miška z MasterChefa je na novej životnej dráhe: Prezradila úžasnú novinku!
Miška z MasterChefa je na novej životnej dráhe: Prezradila úžasnú novinku!
Prominenti
Orviská VYSMIALA Romanu Tabak: Takto sa zabávala na jej reportáži o ukradnutom bicykli!
Orviská VYSMIALA Romanu Tabak: Takto sa zabávala na jej reportáži o ukradnutom bicykli!
Prominenti

Domáce správy

Zoologická záhrada v Bojniciach
Zoologická záhrada v Bojniciach si pripomína 70. výročie svojho založenia
Domáce
FOTO Meteorológovia varujú pred silnejším
Meteorológovia varujú pred silnejším vetrom na horách: Výstraha platí naďalej pre viaceré okresy
Domáce
Veľké problémy u Sakovej:
Veľké problémy u Sakovej: V účtovníctve rezortu našli kontrolóri vážne chyby! Ide o milióny eur
Domáce
Polícia pátra po zlodejovi luxusných hodiniek v bratislavskom obchodnom centre – škoda za tisíce eur
Polícia pátra po zlodejovi luxusných hodiniek v bratislavskom obchodnom centre – škoda za tisíce eur
Bratislava

Zahraničné

Adva Lavie okrádala starších
Sexi modelka zvádzala starších mužov: FOTO Po rande ich vykradla! Polícia po nej pátra
Zahraničné
FOTO Čínska výcviková základňa Zhurihe
Peking simuluje útoky na Taiwan! Výcvikové stredisko s rozlohou Los Angeles a DETAILNÁ maketa hlavného mesta Tchaj-pej
Zahraničné
Prímerie by nebolo možné
Prímerie by nebolo možné bez Trumpa, tvrdí Hamas: Blair nie je v správe Gazy vítaný!
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Andrej Babiš
Babišova nová vláda naberá reálne kontúry: ANO, SPD a Motoristi si rozdelili moc
Zahraničné

Prominenti

Princ William v SLZÁCH:
Princ William v SLZÁCH: Náročný rozhovor o samovražde
Zahraniční prominenti
Jozef Vajda
Jozef Vajda miloval toto kúpalisko v Piešťanoch: Diváci sa pri jeho spomienkach šúľali od smiechu!
Domáci prominenti
Kevin Costner
Na Kevina Costnera sa valí poriadna špina: Zlé vzťahy počas natáčania skončili napadnutím kolegu!
Zahraniční prominenti
Miška z MasterChefa je
Miška z MasterChefa je na novej životnej dráhe: Prezradila úžasnú novinku!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Modelka si zrejme pomýlila
Neuveriteľné, čo si obliekla na let: VIDEO Modelka pobúrila pasažierov aj celý internet! Myslíte, že to prehnala?
Zaujímavosti
To FAKT?? S týmto
To FAKT?? S týmto všetkým už lekári ženám pomáhali von z intímnych partií
vysetrenie.sk
Zaplatila billboardy, aby našla
Hľadanie lásky posunuté do extrému: Žena si prenajala billboardy, aby našla toho pravého! Zo svojich podmienok neupustí
Zaujímavosti
Žena priznala bizarný následok
Žena priznala bizarný následok chudnutia: Ľudia jej dali za pravdu! Tento vedľajší efekt zaskočil aj lekárov
Zaujímavosti

Dobré správy

ADVERTORIÁL Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk

Ekonomika

Trhy v panike: Trump sa vyhráža Číne rekordnými clami, zrušil stretnutie so Si Ťin-pchingom! Čo sa deje?
Trhy v panike: Trump sa vyhráža Číne rekordnými clami, zrušil stretnutie so Si Ťin-pchingom! Čo sa deje?
Chcete využiť štátnu daňovú amnestiu? Tu je postup, čo musíte urobiť!
Chcete využiť štátnu daňovú amnestiu? Tu je postup, čo musíte urobiť!
Osobné bankroty valcujú Slovákov: Smutný rekord zlomili seniorky!
Osobné bankroty valcujú Slovákov: Smutný rekord zlomili seniorky!
Autosalón v Nitre: Pozrite si veľkolepú show, medzi novinkami je aj
Autosalón v Nitre: Pozrite si veľkolepú show, medzi novinkami je aj "čínsky cybertruck" (foto)

Šport

Severné Írsko – Slovensko: Online prenos z kvalifikácie na MS 2026 vo futbale
Severné Írsko – Slovensko: Online prenos z kvalifikácie na MS 2026 vo futbale
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Írsko U21 – Slovensko U21: Online prenos z kvalifikácie ME 2027
Írsko U21 – Slovensko U21: Online prenos z kvalifikácie ME 2027
Futbalová reprezentácia do 21 rokov
Nemecko – Luxembursko: Online prenos z kvalifikácie na MS 2026 vo futbale
Nemecko – Luxembursko: Online prenos z kvalifikácie na MS 2026 vo futbale
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Majster obratov: Slovan začal katastrofálne, zápas s Liptovským Mikulášom sa zmenil na prestrelku
Majster obratov: Slovan začal katastrofálne, zápas s Liptovským Mikulášom sa zmenil na prestrelku
Tipsport liga

Auto-moto

Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Novinky
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
Novinky
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Novinky
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
Novinky

Kariéra a motivácia

Generačný mix na pracovisku: Ako premeniť rozdiely medzi generáciami na výhodu
Generačný mix na pracovisku: Ako premeniť rozdiely medzi generáciami na výhodu
Vzťahy na pracovisku
Zmena vo výplatách dôchodkov: Bez tohto dokladu môže byť problém
Zmena vo výplatách dôchodkov: Bez tohto dokladu môže byť problém
Domáce
Ste nonstop na mobile? Sociálne siete vám potichu kradnú život a ani si to neuvedomujete
Ste nonstop na mobile? Sociálne siete vám potichu kradnú život a ani si to neuvedomujete
Motivácia a inšpirácia
Vianočné brigády sú čoraz obľúbenejšie: Slovákov motivujú najmä mzdy a flexibilita
Vianočné brigády sú čoraz obľúbenejšie: Slovákov motivujú najmä mzdy a flexibilita
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

Neviete, čo s nazbieranými hubami? 10 spôsobov, ako ich využiť od omáčok až po hlavné jedlá.
Neviete, čo s nazbieranými hubami? 10 spôsobov, ako ich využiť od omáčok až po hlavné jedlá.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Ako lúskať vlašské orechy a ako si uľahčiť prácu s tými staršími
Ako lúskať vlašské orechy a ako si uľahčiť prácu s tými staršími
Rady a tipy
Domáce žemľové knedle: Spoľahlivý recept zvládnu aj začiatočníci
Domáce žemľové knedle: Spoľahlivý recept zvládnu aj začiatočníci
Výber receptov

Technológie

Nová laserová zbraň Apollo ničí drony ničí rýchlosťou svetla a stojí zlomok toho, čo konvenčná raketa
Nová laserová zbraň Apollo ničí drony ničí rýchlosťou svetla a stojí zlomok toho, čo konvenčná raketa
Armádne technológie
Priprav sa! Táto bežná overovacia stránka ti do zariadenia nahraje vírus a ani o tom nebudeš vedieť
Priprav sa! Táto bežná overovacia stránka ti do zariadenia nahraje vírus a ani o tom nebudeš vedieť
Bezpečnosť
POZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDox
POZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDox
Bezpečnosť
Plánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálov
Plánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálov
Filmy a seriály

Bývanie

Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany

Pre kutilov

Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Dvor a záhrada
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Zelenina a ovocie
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Okrasná záhrada
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Kompatibilita podľa Venuše: Planéta, ktorá prezradí, kto je vašou osudovou láskou
Partnerské vzťahy
Kompatibilita podľa Venuše: Planéta, ktorá prezradí, kto je vašou osudovou láskou
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Adva Lavie okrádala starších
Zahraničné
Sexi modelka zvádzala starších mužov: FOTO Po rande ich vykradla! Polícia po nej pátra
Čínska výcviková základňa Zhurihe
Zahraničné
Peking simuluje útoky na Taiwan! Výcvikové stredisko s rozlohou Los Angeles a DETAILNÁ maketa hlavného mesta Tchaj-pej
Andrej Babiš
Zahraničné
Babišova nová vláda naberá reálne kontúry: ANO, SPD a Motoristi si rozdelili moc
Chlapček (†6 mes.) zomrel
Zahraničné
Chlapček (†6 mes.) zomrel po útoku domáceho miláčika! Pitbull sa mu zahryzol do hlavy

Ďalšie zo Zoznamu