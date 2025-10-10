Na Kevina Costnera sa valí poriadna špina: Zlé vzťahy počas natáčania skončili napadnutím kolegu!

CHEYENNE – Natáčanie jedného z najpopulárnejších seriálov posledných rokov bolo poriadne napäté. Svedčia o tom aj najnovšie informácie, podľa ktorých sa mala najväčšia hviezda seriálu Kevin Costner dostať do fyzickej potýčky s kolegom Wesom Bentleym.
O situácii informoval magazín The Hollywood Reporter, ktorý zverejnil obsiahli článok o nedobrej povesti spomínaného Costnera. Tú nevylepšil ani incident, ktorý sa mal odohrať počas natáčania seriálu Yellowstone.
Počas natáčania jednej zo scén totiž malo dôjsť k fyzickej potýčke medzi ním a Wesom Bentleym, ktorý stvárnil jeho seriálového syna. Costner mal chcieť, aby sa jeho mladší kolega odklonil od scenára, čo sa však nestretlo s pochopením. Dvojica si síce nevymenila údery, ale vzájomné strkanice museli ukončiť až ľudia zo štábu.
Celá situácia údajne rozplakala ďalšiu herečku Kelly Reilly a produkcia seriálu musela byť na istú dobu prerušená. Tento okamih mal byť veľkým bodom zlomu, po ktorom štáb, herci a aj režisér Taylor Sheridan spravili hrubú čiaru a vzťahy s Costnerom už nikdy neboli rovnaké.
„Všetci mali Wesa radi aTaylora to naozaj nahnevalo. Kevin a Taylor sa od tej chvíle neustále hádali. Bolo to veľmi nepríjemné,“ uviedol zdroj. Posledná séria Yellowstonu skončila v závere minulého roka.