Záhadná SMRŤ 16-ročnej Miss: Jej telo našli na STAVBE!

PEDRA BRANCA - Len 16-ročná modelka a kráľovná krásy Gabriella Moreira bola nájdená mŕtva na rozostavanom dome v brazílskom meste Pedra Branca. Jej smrť otriasla celou krajinou – na tele mala modriny, odreniny a poranenia hlavy.
Podľa informácií CNN Brasil mala tínedžerka vo štvrtok večer vyraziť s kamarátmi do baru, domov sa už však nikdy nevrátila. Rodičom sa ozvali až v noci s tým, že Gabrielle nie je dobre. O deň neskôr prišiel šok – krásku našli bez známok života na stavenisku. Príčina smrti zatiaľ nie je jasná. Na objasnenie záhady bola nariadená súdna pitva.
Blízki pritom odmietajú, že by mohlo ísť o zdravotné komplikácie – dievča bolo podľa nich úplne zdravé. Okolo prípadu visí množstvo otáznikov. Dievča malo odreté ruky, na tele modriny a poranenú hlavu. Výpovede priateľov sa rozchádzajú – jeden tvrdí, že sa Gabriella pohádala s kamarátom a spadla, iný zas hovorí, že iba zakopla. Stále tiež nie je známe, prečo sa dievča ocitlo práve na rozostavanom dome.
Mesto Pedra Branca sa k tragédii vyjadrilo smutnými slovami: „Stala sa synonymom radosti, charizmy a odhodlania. Bola príkladom pre mládež aj celú komunitu,“ napísala radnica. Gabriella pritom mala veľkú budúcnosť. Vyhrala viacero súťaží krásy – v Boa Viagem či tento rok titul kráľovnej krásy v Cavalgade. Objavila sa aj na módnych prehliadkach vo Fortaleze a Quixade.